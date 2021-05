Batman 1989 Fan Game stellt Tim Burtons Klassiker perfekt wieder her

Mehr als 30 Jahre nach seiner Veröffentlichung, dem 1989 Batman Der Film inspirierte ein unglaubliches Fan-Videospiel. Das von Indie Path entwickelte Spiel heißt Ich bin Batmanund es präsentiert eine wahre Vision der Welt von Tim Burtons Film. Die Demo wurde anscheinend in Unreal Engine 4 erstellt und ihr Kunststil ist einfach unglaublich. es ahmt perfekt die Dunkelheit nach, die den Originalfilm durchdrungen hat. Von den Straßen von Gotham City bis zur Batcave selbst sieht alles filmgetreu aus und fühlt sich auch so an. Die Leser können oben auf dieser Seite ein 20-minütiges Video mit Gameplay-Filmmaterial ansehen. Für Fans des Films ist dies wirklich ein Muss.

Das Video ist ein starker Beweis für die Wirkung des Films und der Fans, die ihn immer noch lieben. Michael Keatons Auftritt als Batman bleibt einer der beliebtesten Superheldenfilme, und diese Version wird in der Demo perfekt festgehalten. Batman sieht genauso aus und bewegt sich genau wie der Schauspieler. Leider macht das Indie Path-Video mehr als klar, dass es keine Pläne gibt, es als “ausführbares Videospiel” zu veröffentlichen. Es gibt sogar eine Linie unter dem Logo des Spiels, die es als “nicht kommerzielles Fan-Spiel” qualifiziert. Daher müssen diejenigen, die dies für sich selbst spielen möchten, das obige Video nur mit ein wenig Eifersucht ansehen. Vielleicht wird das Interesse an dem Video Warner Bros. überzeugen. um ein offizielles Spiel in diesem Stil zu erstellen!

Vorerst müssen sich die Fans nur mit dem ersten Spiel zufrieden geben, das auf dem Jahr 1989 basiert Batman Film. Nur wenige Monate nach der Veröffentlichung des Films auf dem Nintendo Entertainment System veröffentlicht. Batman wird oft als eines der besten Superheldenspiele aller Zeiten angesehen. Natürlich erfassen die 8-Bit-Grafiken des Spiels das Erscheinungsbild von Tim Burtons Film nicht so wie das Indie Path-Projekt, aber Fans, die ein offizielles Spiel basierend auf dem Film spielen möchten, können trotzdem suchen dafür. eins auf!

Diejenigen, die mehr von Indie Paths Arbeiten sehen möchten, können zusätzliche Kunstwerke auf ihrer Instagram-Seite sehen. Hier.

Was denkst du über das Indie Path Video? Möchten Sie ein Spiel spielen, das auf dem 1989 basiert? Batman Film? Lass es uns in den Kommentaren wissen oder teile deine Gedanken direkt auf Twitter unter @Marcdachamp über alles zu sprechen, was mit dem Spiel zu tun hat!

[H/T: Reset Era]