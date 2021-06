Banff ist überfüllt, aber der Mangel an internationalen Besuchern lässt viele Unternehmen kämpfen

Ein Spaziergang die Main Street entlang kann den Anschein erwecken, als sei in Banffs Touristen-Hotspot alles in Ordnung, wo die Terrassen der Restaurants voll sind und die nahe gelegenen Wanderwege am Wochenende überfüllt sind.

Aber obwohl Alberta plant, am 1. Juli fast alle COVID-19-Beschränkungen aufzuheben, sagen lokale Unternehmen und das Banff Tourism Board, dass es ihnen in der zweiten Hochsaison in Folge an internationalen Touristen mangeln wird.

Die Zahl der Menschen ist nicht das Problem – 1,1 Millionen Besucher kamen im ersten Halbjahr 2021 in den Nationalpark, knapp unter den 1,2 Millionen Besuchern von 2019 im gleichen Zeitraum.

Aber viele dieser Besucher im Jahr 2019 kamen aus Übersee, und Banff Lake Louise Tourism sagte, kanadische Besucher des Nationalparks geben ihr Geld einfach nicht gleich aus.

„Albertaner und Kanadier insgesamt sind viel selbstbewusster bei der Erkundung ihrer eigenen Nationalparks, daher suchen sie diese Unterstützung nicht wie einen Reiseführer oder eine Bustour“, sagte Leslie Bruce, Präsident und CEO der Geschäftsführung des Tourismusbüros .

Bruce sagte, Reiseveranstalter, die Besucher durch den Park führen, hätten während der Pandemie Schwierigkeiten gehabt, über Wasser zu bleiben, trotz ihrer Bemühungen, kanadische Verbraucher mit neuen geführten Aktivitäten wie Elektrofahrrad und Radfahren anzuziehen.

Sie sagte, Hotels hätten auch einen Rückgang der Buchungen hinnehmen müssen, da viele Besucher von Banff aus nahe gelegenen Städten wie Calgary kommen und einen Tagesausflug unternehmen werden, anstatt mehrere Nächte zu bleiben.

Während in diesem Sommer möglicherweise mehr Kanadier außerhalb von Alberta reisen, ist die Dauer ihres Aufenthalts noch nicht klar.

“Internationale Besucher bleiben in der Regel länger und die große Frage, die wir uns immer stellen … ist, wie lange die Leute bleiben? Werden sie fünf Nächte bleiben?” sagte Bruce.

“Oder sind sie nur auf der Durchreise? Ich denke, das bleibt abzuwarten.”

In Banff wimmelt es von Touristen, aber die unterschiedlichen Gewohnheiten nationaler und internationaler Besucher haben einige Unternehmen in Schwierigkeiten gebracht. (Helen Hecht / CBC)

Die Auswirkungen der Grenzschließungen waren im Beaujolais Boutique B&B direkt an der Hauptstraße der Stadt, der Banff Avenue, spürbar.

Albert Moser, Inhaber des Bed & Breakfast, erklärt, dass seine Vierzimmerwohnung in den Vorjahren im Sommer gebucht wurde.

In diesem Sommer konnte es nur an Wochenenden Besucher anziehen, nachdem die Preise um 20 % gesenkt wurden.

Es erhält mehrere Stornierungsanrufe pro Woche, da Personen, die optimistisch aus den Vereinigten Staaten oder Übersee gebucht haben, feststellen, dass Kanadas Grenzen möglicherweise nicht rechtzeitig für ihre Jahresendpläne geöffnet werden.

An Wochentagen steht sein Grundstück leer und der 69-Jährige sagte, die derzeitige Situation sei nur möglich, weil er und seine Frau die einzigen Personen sind, die das Geschäft führen.

Moser sagte, er sei dankbar, dass die weit verbreitete Impfung es ihm ermöglicht habe, seine Türen nach Monaten leerer Ruhe zu öffnen, und sagte, die Bewohner seien aufgeregt, im Laufe eines Sommers mehrmals in sein Bett und Frühstück zurückzukehren.

Aber er sagte, dass wirkliche Veränderungen für den Sektor nur dann stattfinden werden, wenn die Grenzen geöffnet werden.

„So viele Buchungen wie ich bekomme, bekomme ich auch Stornierungen – heute hatte ich drei Stornierungen, weil die Leute in den USA nicht wissen, was passieren wird“, sagte Moser.

„Irgendwann müssen sie ihre Pläne schmieden, sie werden nicht bis später im Sommer warten“, bis ihre Reisen bestätigt werden, fügte er hinzu.

HÖREN | Banff öffnet wieder für Besucher.

Öffne deine Augen für Calgary6:51Banff öffnet wieder für Besucher Banff und Lake Louise freuen sich, Albertaner wieder willkommen zu heißen. Wir sprechen mit dem Tourismuschef der Bergstädte. 6:51

Unterdessen bringt der Beginn des Sommers für die Restaurants in der Umgebung ein Gefühl des Optimismus, insbesondere mit dem Plan von Alberta, schnell wieder zu öffnen, was bedeutet, dass sie ohne Kapazitätsbeschränkung öffnen können. „Hier am Ende der Woche.

Aber viele in der Tourismusbranche von Banff verwenden den Ausdruck “Licht am Ende des Tunnels” mit einem Gefühl der Angst.

Stéphane Prevost, Küchenchef und geschäftsführender Gesellschafter von Block Kitchen and Bar und Shoku Izakaya, sagte, er habe das Gefühl, dass sich die Dinge auch im letzten Sommer verbessert haben. Der Winter erwies sich als schwierig, insbesondere als Alberta im Frühjahr die Schließung von Innenrestaurants anordnete.

Es sei “ein Tritt in die untere Zone für alle”, sagte er.

“Bei den meisten Unternehmen herrschte ein Gefühl der Resignation und Frustration.”

Er sagte, dass 2020 mit etwa 60% des erwarteten Verkehrs endete, aber es gibt ein echtes Gefühl, dass sich die Dinge jetzt vorwärts bewegen.

Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit haben große Auswirkungen auf Banff, wo laut Banff Lake Louise Tourism etwa 90 Prozent der Wirtschaft direkt oder indirekt mit dem Tourismus verbunden sind.

Viele Arbeitsplätze im Tourismus verschwanden sofort zu Beginn der Pandemie und schickten ausländische Arbeiter zurück, um ihre Koffer zu packen, und viele kanadische Arbeiter in ihre Heimatstädte.

Die Arbeitslosigkeit ist irgendwann zu Beginn der Pandemie auf 85 % gestiegen, und die Leerstandsrate in Hotels ist auf 15 % gestiegen, nachdem sie Anfang 2020 bei 0 % lag.

Trotz der drastischen Auswirkungen auf den internationalen Reiseverkehr, sagte Bruce, haben in den letzten anderthalb Jahren nur sehr wenige Unternehmen tatsächlich geschlossen, und nur etwa vier Unternehmen haben dem Vorstand offiziell mitgeteilt, dass sie schließen.

Mit Blick auf die Zukunft ist sie optimistisch in Bezug auf die Zukunft von Banff als Reiseziel, insbesondere angesichts der Tatsache, wie die Pandemie die Beziehung der Menschen zur Natur verändert hat.

“Die Zahl der Menschen, die draußen sein wollen, hat zugenommen, und vor allem haben wir die Infrastruktur, um dies zu unterstützen.”