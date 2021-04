Babylon Berlin Staffel 4: aktueller Stand und wann werden sie mit den Dreharbeiten beginnen?

Seit die deutsche Neo-Noir-Serie Babylon Berlin am 28. Februar 2020 die letzte Folge ihrer dritten Staffel eingestellt hat, warten die Fans auf die 4. Staffel von Babylon Berlin. Die Macher der Serie haben die vierte Staffel bereits bestätigt und die Fans freuen sich sehr darüber …

Die Fans sind begeistert zu wissen, dass ihr Lieblings-Babylon Berlin für die 4. Staffel erneuert wurde. Obwohl ein Veröffentlichungstermin noch nicht bekannt gegeben wurde, arbeitet das Team Berichten zufolge an dem Drehbuch. Die Serie ist offiziell für 2021 geplant.

Die letzten drei Staffeln von Babylon Berlin wurden von Tom Tykwer, Achim von Borries und Hendrik Handloegt gemeinsam inszeniert. Hendrik informierte früher über ihre Absicht, eine Änderung im Drehbuch vorzunehmen. “Wir dachten, es wäre Zeit für eine Veränderung und natürlich sind wir schneller und wollten den weiblichen Input. Wir hoffen, dass alles gut läuft, um nächstes Jahr wieder zu drehen”, sagt der Schöpfer.

Derzeit gibt es keinen offiziellen Veröffentlichungstermin für die 4. Staffel von Babylon Berlin, aber das Team arbeitet schnell an dem Projekt. Die Dreharbeiten für Staffel 4 sollen Anfang 2021 begonnen haben, es gibt jedoch keine offizielle Bestätigung.

In Babylon Berlin dreht sich alles um Berlin während der Weimarer Republik ab 1929. Die Serie ist eine Detektivgeschichte im Zentrum des politischen Dramas. Die Geschichte folgt Gereon Rath, einem Polizeiinspektor auf Mission aus Köln, der sich auf einer geheimen Mission befindet, um einen Erpressungsring abzubauen, und Charlotte Ritter, eine Polizistin bei Tag, die die Nacht überrundet und Polizeiinspektorin werden will.

Die Handlung der 4. Staffel von Babylon Berlin findet Mitte 1931 statt. Staffel 4 würde zwei weitere Aspekte des Romans behandeln, nämlich Goldstein: Der dritte Fall von Gereon Rath und The Fatherland Files: Der vierte Fall von Gereon Rath, herausgegeben von Qiez, einer deutschen Zeitschrift. Die dritte Staffel hinterließ eine schockierende Note am zusammengebrochenen deutschen Aktienmarkt, wo Gereon Rath (gespielt von Volker Bruch) einen schweren Verlust erlitt. Er nahm eine schwere Dosis Morphium, bevor er in eine psychedelische Halluzination geriet.

Babylon Berlin Staffel 4 kann auch die Beziehung zwischen Gereon Rath und Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) hervorheben. Staffel 3 deutete auf ihre zukünftige Beziehung zu einer Kussszene hin. Die Zuschauer der Serie sind gespannt, was als nächstes passieren wird.

Leider wurde die Produktion aufgrund der Covid-19-Pandemie behindert. Es gab Unsicherheiten hinsichtlich der Dreharbeiten zu Babylon Berlin, Staffel 4. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2021 beginnen und die vierte Staffel könnte Anfang 2022 beginnen. Weitere Informationen zur Hollywood-Serie finden Sie hier.

