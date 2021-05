Ausfall: Lufthansa erweitert sein Widebody-Auftragsbuch um 10 Jets

Lufthansa hat gerade einen Auftrag über 10 neue Langstrecken-Großraumjets bekannt gegeben. Das neue Flugzeug, das gleichmäßig zwischen der Boeing 787-9 und dem Airbus A350-900 aufgeteilt ist, wird zu den Modernisierungsplänen der Großraumflotte von Lufthansa beitragen. Das neue Flugzeug wird auch die Airline-Gruppe für eine internationale Langstreckenerholung positionieren.

Lufthansa bestellt 10 neue Langstreckenjets

Lufthansa hat sich entschieden, fünf weitere Boeing 787-9 und fünf Airbus A350-900 zu übernehmen. Die beiden Flugzeugtypen sind nicht neu im Auftragsbuch der Lufthansa, und der deutsche Flugzeugträger fliegt bereits A350-900.

Bei den fünf neuen Aufträgen für die Boeing 787-9 handelt es sich tatsächlich um Weißschwanzflugzeuge, die bereits hergestellt wurden und für die Boeing ein Zuhause suchte. Die erste 787-9 wird ab nächstem Winter in die Lufthansa-Flotte aufgenommen und ab 2022 weiter ausgeliefert.

Bei den Airbus A350-900 werden die fünf zusätzlichen Jets 2027 und 2028 an die Fluggesellschaft ausgeliefert. Hierbei handelt es sich um neue Serienflugzeuge, die noch nicht gebaut wurden.

Carsten Spohr, CEO von Lufthansa, sagte zu der neuen Bestellung Folgendes:

„Auch in diesen schwierigen Zeiten investieren wir weiterhin in eine modernere, effizientere und umweltfreundlichere Flotte der Lufthansa Group. Gleichzeitig modernisieren wir unsere Langstreckenflotte aufgrund antizyklischer Möglichkeiten noch schneller als erwartet vor der Coronavirus-Pandemie. Die neuen Flugzeuge sind die modernsten ihrer Art. Wir wollen unsere Rolle als Weltmarktführer unter anderem mit hochmodernen High-End-Produkten und einer hochmodernen Flotte weiter ausbauen, insbesondere weil wir Verantwortung gegenüber der Umwelt tragen.

Airbus A350-900

Laut Lufthansa verfügt die Fluggesellschaft über eine Flotte von 17 Airbus A350-900. Die Fluggesellschaft hatte einen weiteren Auftragsbestand von 26 Festbestellungen für die A350-900 mit Lieferterminen von 2023 bis 2029 und Optionen für 10 zusätzliche Flugzeuge. Dieses Auftragsbuch schloss die heute angekündigten fünf neuen Flugzeuge aus.

Der für Lufthansa fliegende Airbus A350-900 ist in zwei verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Einer mit einer Kapazität von 293 Passagieren bietet Platz für 48 Personen in der Business Class, 21 in der Premium Economy Class und 224 in der Standard Economy Class.

Die andere Konfiguration bietet Platz für 36 Passagiere in der Business Class, 21 in der Premium Economy Class und 262 in der Standard Economy Class. Dies entspricht insgesamt 319 Passagieren.

Die Airbus A350 von Lufthansa sind Langstrecken-Arbeitspferde, die die Fluggesellschaft auf verschiedenen Strecken einsetzt. Obwohl die aktuellen Zeiten variieren können, ist der A350 immer nach Los Angeles, Boston, Delhi usw. geflogen.

Die Boeing 787-9

Lufthansa hat jetzt 25 Boeing 787-9 bestellt und keine wurde ausgeliefert. Mit dem ersten der 787 bereits im nächsten Winter und weiteren in der ersten Hälfte des Jahres 2022 wird es weniger als ein Jahr dauern, bis die Flugzeuge in Lufthansa-Farben fliegen und Passagiere auf der ganzen Welt pendeln neue Tätigkeit des Transporters. Klasse Produkt.

Die Boeing 787 von Lufthansa wurden ursprünglich im März 2019 bestellt. Die Jets werden zur Modernisierung der Flotte der Fluggesellschaft und zur Reduzierung der Emissionen eingesetzt. Lufthansa hat nicht angegeben, wo alle 787 fliegen werden, aber einige könnten zu SWISS und Austrian, zwei weiteren Fluggesellschaften der Lufthansa Group, gehen.

Modernisierung der Flotte

Die Lufthansa hat im Jahr 2020 sowohl in ihrer Flotte als auch bei anderen Fluggesellschaften der Gruppe erhebliche Abhebungen vorgenommen. Dies schließt das Schütteln ein Auf Wiedersehen an die Boeing 747-400, Boeing 767-300ER, Airbus A340-300, Airbus A340-600 und Airbus A330-200. Die Airbus A380 sind ebenfalls schmerzhaft, da sie auslaufen und voraussichtlich nicht wieder fliegen werden.

Mit all diesen Ausfällen wird die nächste Generation von Boeing 777X, 787-9 und Airbus A350-900 umso wichtiger. Diese Flugzeuge sind effizienter als die Flugzeuge, die sie ersetzen, und werden Lufthansa und die damit verbundenen Fluggesellschaften gut bedienen.

Lufthansa wird neue Flugzeuge erhalten, sobald die Nachfrage nach Reisen zurückkehrt und die internationalen Reisebeschränkungen abnehmen.

Die Europäische Union scheint entschlossen zu sein, sich Ausländern zu öffnen. Am Montag schlug die Europäische Kommission vor, die EU-Mitgliedstaaten, einschließlich Deutschland, zu drängen, die Beschränkungen für nicht wesentliche Reisen für Geimpfte und Personen aus Gebieten mit geringem Risiko zu lockern.

Es wird einige Zeit dauern, bis sich diese Einschränkungen verringern und die Nachfrage nach Reisen zurückkehrt. Aber wenn doch, vielleicht Ende 2021 oder 2022, wird Lufthansa über die Flotte verfügen, die sie benötigt, um wieder internationale Langstreckenziele zu bedienen.

Was halten Sie von Lufthansas neuen Bestellungen für Langstrecken-Großraumjets? Sind Sie ein Fan der Boeing 787 oder des Airbus A350? Lass es uns in den Kommentaren wissen!