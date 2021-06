Ausbruch in der Mine Sugar Zone in White River gemeldet

Harte Gold hat die Übertragung am Arbeitsplatz und einen Ausbruch von COVID-19 in seiner Sugar Zone-Mine in White River bestätigt.

In einer heute vom Unternehmen veröffentlichten Pressemitteilung heißt es, dass es derzeit drei Fälle von COVID unter Minenarbeitern bearbeitet, von denen zwei asymptomatisch sind.

Laut Harte Gold ist die Übertragung, die in den Einrichtungen des Werks stattfand, die erste Übertragung am Arbeitsplatz im Unternehmen seit Beginn der COVID-19-Pandemie.

Infolgedessen wurde der Werksbetrieb vorübergehend ausgesetzt, da sich betroffene Teams selbst isolieren, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit, und neue Teams beginnen diese Woche mit der Rotation mit dem Ziel, den Betrieb morgen wieder aufzunehmen. .

Bislang sei der Bergbaubetrieb nicht von der Übertragung am Arbeitsplatz betroffen, sagt Harte Gold.

Das Unternehmen sagt, dass die Kontaktverfolgung in Zusammenarbeit mit Algoma Public Health durchgeführt wurde, um das Potenzial für zusätzliche Expositionen zu bestimmen.

Potenziell betroffene Mitarbeiter isolieren sich selbst und die Protokolle bleiben 14 Tage lang gültig, wie von Algoma Public Health empfohlen, mit regelmäßiger Überwachung auf Symptome von COVID-19.

Harte Gold sagt, er werde die Situation weiter beobachten, bis der Ausbruch für beendet erklärt wird.

Das Unternehmen plant, sein COVID-19-Antigen-Testprogramm vor Ort fortzusetzen und seinen Mitarbeitern freiwillige Impfungen vor Ort anzubieten.