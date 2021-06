Auf Vancouver Island wurden drei neue COVID-19-Fälle gemeldet, 87 provinzweit

Die Gesundheitsbehörden von British Columbia haben seit ihrer letzten Aktualisierung 87 neue Fälle von COVID-19 und einen Todesfall gemeldet 22. Juni.

Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle in British Columbia steigt auf 147.271, während die Zahl der Todesopfer bei 1.744 liegt.

Derzeit gibt es in der Provinz 1.119 aktive Fälle, 109 Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, davon 41 auf der Intensivstation.

Von den 87 neuen Fällen, die am Mittwoch von Gesundheitsbehörden gemeldet wurden, befanden sich 13 bei Vancouver Coastal Health, 30 bei Fraser Health, drei bei Island Health und 41 bei Interior Health. In der Gesundheitsregion Nord wurden keine neuen Fälle gemeldet.

Insgesamt 144.383 Menschen in British Columbia haben sich von COVID-19 erholt, während in der gesamten Provinz mehr als 4,5 Millionen Dosen des Impfstoffs verabreicht wurden.

Die heutigen Zahlen wurden in einer Erklärung an die Medien durchgesickert, in der die Provinz sagt, dass sowohl die Gesamtzahl der Fälle als auch der Prozentsatz der Immunpersonen korrigiert wurden. Die Provinz sagt, dass drei zuvor gemeldete Fälle „geklärt“ wurden, während der Prozentsatz derer, die zweite Dosen erhielten, stieg, weil diese Dosen „fälschlicherweise“ als erste Dosen klassifiziert wurden.

Die Provinzregierung sagte in ihrer Pressemitteilung auch, dass 77 Prozent aller Erwachsenen in British Columbia und 76 Prozent der Personen ab 12 Jahren ihre erste Dosis des Impfstoffs erhielten, während fast ein Viertel der Briten ab 12 Jahren ihre zweite Dosis erhielten .

„Wir machen gute Fortschritte und müssen weitermachen. Für jede Person, die geimpft wird, können wir so schrittweise den Übergang vollziehen und viele Dinge, die auf Eis gelegt wurden, sicher wieder öffnen. Unser Ansatz in British Columbia wird weiterhin ein „Dimmer“-Ansatz anstelle eines „Lichtschalter“-Ansatzes sein“, heißt es in der Erklärung der Provinz.

Derzeit gibt es 25 aktive Fälle, drei Personen werden ins Krankenhaus eingeliefert – davon zwei auf der Intensivstation – auf Vancouver Island.

Bei den aktiven Fällen gibt es 10 Fälle auf der Südinsel, 14 Fälle auf der Zentralinsel und nur einen Fall auf der Nordinsel.

In den letzten 24 Stunden wurden auf Vancouver Island 9.053 Impfdosen verabreicht. Davon waren 359 Dosen AstraZeneca, 8.231 Dosen Moderna und 913 Dosen Pfizer. Insgesamt wurden 746.918 Impfstoffdosen auf der ganzen Insel verabreicht, von denen 20 % Zweitdosen sind.

Laut Island Health wurden acht Prozent aller Fälle, die in den letzten sieben Tagen in der Region identifiziert wurden, mit internationalen Reisen in Verbindung gebracht, gegenüber weniger als einem Prozent in den letzten acht auf 14 Tage.

Island Health sagt, dass sich die ersten Impfdosen stabilisiert haben, also versuchen sie neue Maßnahmen, um mehr Menschen impfen zu lassen. Ab Montag haben sie 12+ Pop-ups geöffnet Kliniken in Lake Cowichan und dem Woodgrove Center in Nanaimo.

„Die ersten Dosen haben sich stabilisiert, und wir müssen nur neue Wege gehen, um Menschen zu gewinnen, die sich möglicherweise nicht impfen lassen“, sagte Dr. Mike Benusic, Gesundheitsbeauftragter von Island Health.

Im April und Mai gab Island Health bekannt, dass jede Woche etwa 80.000 erste Dosen verabreicht werden. Letzte Woche waren es 6.000. Benusic sagt jedoch, dass der Rückgang erwartet wird, da 76,8 % der Erwachsenen, die für Island Health in Frage kommen, bereits eine erste Dosis erhalten haben. 22,8 Prozent erhielten eine zweite Dosis.

Aber der Druck ist immer noch da, so viele Menschen wie möglich impfen zu lassen, daher erwartet Benusic, dass er in den kommenden Wochen und Monaten mehr Pop-up-Kliniken wie die in Nanaimo und Lake Cowichan auf der ganzen Insel sehen wird.

Seit Beginn der Pandemie gab es in der Region Island Health 5.156 identifizierte Fälle, 41 Todesfälle und 5.072 Genesungen.

