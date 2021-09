Auf dem SCO-Gipfel konzentrierte sich Premierminister Modi in Anwesenheit von Imran auf den Terrorismus | Indien Nachrichten

NEU-DELHI: Die Lage in Afghanistan wird die Agenda der SCO-Gipfel 16. und 17. September mit PM Narendra Modi Hervorhebung der Besorgnis Indiens über den Terrorismus in der Region und „im Allgemeinen“ in Anwesenheit seiner Pakistan Gegenstück Imran Khan TOI hat auch erfahren, dass Pakistan zwar einen Besuch der indischen Behörden für eine SCO-Übung zur Terrorismusbekämpfung angeboten hat, Indien jedoch gemäß dem Protokoll der Gruppe noch nicht entscheiden muss, ob es teilnehmen möchte oder nicht. Dem Vorschlag zufolge soll Indien drei Beamte zu der Veranstaltung entsenden, aber die Regierung ist offenbar nicht sehr daran interessiert, an einer Anti-Terror-Übung in einem Land teilzunehmen, das sie weiterhin als Sponsorstaat identifiziert.Offizielle Quellen sagten, Modi würde nicht besuchen Duschanbe für den Gipfel und sprechen virtuell das Treffen. In Übereinstimmung mit Indiens Erklärungen zu Afghanistan vor dem UN-Sicherheitsrat und dem UN-Menschenrechtsrat ist es unwahrscheinlich, dass Modi die Taliban in seiner Aussage. Trotz Indiens Vorbehalte gegenüber den Verbindungen der Taliban zu in Pakistan ansässigen Terrorgruppen glaubt Indien, dass die Gruppe positiv auf die von Indien geäußerten Bedenken reagiert hat und abwarten wird, ob die Taliban diesem Beispiel folgen.Vor SCO, am 9. September, wird Modi auch virtuell am Brics-Gipfel teilnehmen. Brics’ Äußerung dürfte auch Besorgnis über die Sicherheitslage in Afghanistan zum Ausdruck bringen.Auf dem SCO-Gipfel, von dem der russische Außenminister Sergej Lawrow sagt, dass er sich auf die Folgen der US-Aktionen konzentrieren wird, möchte Indien möglicherweise nicht übermäßig feindselig gegenüber Pakistan auftreten. Islamabad hat eindeutig die Unterstützung Russlands und Chinas, die den Block dominieren und glauben, dass Pakistans Einfluss bei den Taliban wichtig sein wird, um die Stabilität des Landes zu gewährleisten.Russland und China haben sich vor kurzem bei der Abstimmung über eine Resolution des UN-Sicherheitsrates zu Afghanistan der Stimme enthalten, die Indien als Ausräumung seiner Besorgnis im Zusammenhang mit dem von vom UN-Sicherheitsrat benannten Personen und Einrichtungen begangenen Terrorismus ansah. Russland betrachtete dieselbe Resolution als “Zurückhaltung, das Offensichtliche anzuerkennen und eine Tendenz, Terroristen zwischen unseren und ihren zu teilen”, weil es ISIS und ETIM, die in der chinesischen Provinz Xinjiang aktiv sind, nicht benennt.Moskau behauptete auch, westliche Länder hätten versucht, die Taliban-Bewegung für das amerikanische Scheitern in Afghanistan verantwortlich zu machen.