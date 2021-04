Audi, Bleacher Report und MLS starten die zweite Saison der Academy mit der New York Red Bulls MLS Academy

DIE AKADEMIE bietet einen umfassenden Überblick über das Engagement und das Talent junger Sportler, die sich ihren Traum erfüllen, Profifußballer zu werden. Markieren Sie das Nachwuchsförderungssystem, das von jeder MLS-Jugendakademie in verwendet wird NordamerikaDie Serie gibt den Fans einen Bericht aus erster Hand über die besten Spieler, die bereits ab 12 Jahren einem MLS-Club beitreten, und steigt mit harter Arbeit und Entschlossenheit durch die Reihen auf, um professionell in MLS und im Ausland zu spielen. Diese einzigartigen Geschichten zeigen, wie die Jugendakademien Audi und MLS daran arbeiten, dass diese nächste Generation von Athleten bereit ist, auf Eliteebene anzutreten.

Nach dem Fokus der letzten Saison auf die Sporting KC Youth Academy in Kansas CityIn der zweiten Saison wird einer der meistbesuchten und bekanntesten Clubs der USA genauer unter die Lupe genommen NordamerikaHervorheben der oft intensiven und wettbewerbsorientierten Herausforderungen, die für die Entwicklung von Talenten erforderlich sind.

Zu den prominenten Persönlichkeiten der New York Red Bulls in der kommenden Saison gehört der Cheftrainer der New York Red Bulls Gerhard Struber, Direktor der Akademie Sean McCafferty, Akademie-Trainer Samuel Castellanos, Star Academy Produkte wie Tyler Adams und Sean Davismit Akademiespielern Austin Brummett, Sam Joseph, Serge Ngoma, und Nicolas Rabiu.

Zusätzlich zu DIE AKADEMIEAudi finanziert auch die Audi will den Fortschritt vorantreiben Programm, das dazu beiträgt, MLS-Akademien für junge Spieler mit unterschiedlichem Hintergrund von überall aus zugänglicher und integrativer zu machen Nordamerika. Ziel dieses Programms ist es, Hindernisse zu beseitigen, die sonst die Reichweite und den Erfolg beeinträchtigen würden, z. B. den eingeschränkten Zugang zu Transportmitteln und Wohnraum auf den MLS-Märkten. Diese Mittel unterstützen auch das Training von Spielern, um ihren Erfolg außerhalb des Spielfelds sicherzustellen.

Von April 2021Audi hat mehr als 2 Millionen US-Dollar für MLS-Akademien in ganz Nordamerika bereitgestellt, um durch Fußball eine bessere Zukunft zu schaffen, und die Auswirkungen dieser Finanzierung waren unmittelbar – seitdem März 202016 Spieler der MLS Academy, die von dem Programm profitierten, wurden für professionelle Homegrown-Verträge der ersten Mannschaft verpflichtet. Darüber hinaus haben mehr als 130 Spieler von den erweiterten Wohnmöglichkeiten in der Nähe der MLS-Akademien profitiert, und mehr als 1.600 Spieler nutzen umfangreiche Bildungsressourcen, darunter Nachhilfeunterricht und eine verbesserte Bildungsinfrastruktur, die als Audi Performance Center bekannt ist.

Weitere Informationen zu DIE AKADEMIE, Besuch Wäschereibericht und MLSsoccer.com . Folgen Sie @MLS, @NewYorkRedBulls, @Audi und @BleacherReport in den sozialen Medien und verwenden Sie das Hashtag #GoalsDriveProgress.

