Atemberaubende neue Bilder von Jupiter enthüllen Details der Atmosphäre unter verschiedenen Lichtern (Video)

Neu verarbeitete Bilder aufgenommen von das Hubble-Weltraumteleskop und das Gemini North Observatory in Hawaii enthüllt Details der turbulenten Atmosphäre von Jupiter in verschiedenen Wellenlängen und hilft Wissenschaftlern zu verstehen, was die Entstehung der massiven Stürme des Gasriesen antreibt.

Die Wissenschaftler verarbeiteten die Bilder – aufgenommen in Infrarot-, sichtbaren und ultravioletten Wellenlängen -, um einen interaktiven Vergleich der verschiedenen Ansichten der Wolken über dem Gasriesen nebeneinander zu ermöglichen.

Das sich ändernde Erscheinungsbild des Planeten in verschiedenen Wellenlängen ermöglicht es Astronomen, neue Erkenntnisse über das Verhalten der Jupiter-Atmosphäre zu gewinnen. Seltsamerweise die Großer roter Fleck, der riesige Supersturm, der südlich des Jupiter-Äquators andauert, ist bei Wellenlängen im sichtbaren und ultravioletten Licht sehr deutlich zu erkennen, verschmilzt jedoch im Hintergrund fast mit Infrarot.

Video: Sehen Sie Jupiters ‘großen roten Punkt’ in neuen sichtbaren, infraroten und UV-Ansichten

Bild 1 von 4 Jupiter in sichtbaren, ultravioletten und infraroten Wellenlängen. (Bildnachweis: Gemini International Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / NASA / ESA, MH Wong und I. de Pater (UC Berkeley) et al.) Bild 2 von 4 Jupiter im sichtbaren Licht vom Hubble-Weltraumteleskop im Januar 2017 eingefangen. (Bildnachweis: NASA / ESA / NOIRLab / NSF / AURA / MH Wong und I. de Pater (UC Berkeley) et al.) Jupiter im sichtbaren Licht vom Hubble-Weltraumteleskop eingefangen. Bild 3 von 4 Jupiter im ultravioletten Licht, aufgenommen vom Hubble-Weltraumteleskop im Januar 2017. (Bildnachweis: NASA / ESA / NOIRLab / NSF / AURA / MH Wong und I. de Pater (UC Berkeley) et al.) Bild 4 von 4 Jupiter in Infrarotwellenlänge, aufgenommen vom Gemini North Telescope in Hawaii. (Bildnachweis: Gemini International Observatory / NOIRLab / NSF / AURA, MH Wong (UC Berkeley) et al.) Jupiter im Infrarotlicht

Ein Vergleich zwischen den drei Arten von Wellenlängen zeigt auch, dass der dunkle Bereich, der den großen roten Fleck im Infrarotbild darstellt, größer ist als das entsprechende rote Oval im sichtbaren Bild. Die Abweichung wird durch die Tatsache verursacht, dass jede der Bildgebungstechniken je nach abhängig unterschiedliche Eigenschaften der Planetenatmosphäre erfasst Eine Erklärung vom Nationalen Forschungslabor für optische Infrarotastronomie der Vereinigten Staaten (NOIRLab), das die Bilder am Dienstag, dem 11. Mai, veröffentlichte.

Während Infrarotbeobachtungen Bereiche zeigen, die mit dicken Wolken bedeckt sind, markieren sichtbare und ultraviolette Bilder die Positionen sogenannter Chromophore, bei denen es sich um Moleküle handelt, die blaues und ultraviolettes Licht absorbieren, wodurch der Fleck seine rote Farbe erhält.

Andererseits sind Jupiters gegenläufige Wolkenbänder in allen drei Ansichten deutlich sichtbar.

Die Bilder wurden gleichzeitig am 11. Januar 2017 aufgenommen. Die ultravioletten und sichtbaren Ansichten wurden mit der Weitfeldkamera 3 auf dem Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen, während das Infrarotfoto mit dem NIRI-Instrument (Near-Infrared Imager) bei Gemini North in aufgenommen wurde Hawaii.

Das vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommene Bild des Jupiter im sichtbaren Licht zeigt verschiedene Eigenschaften der Planetenatmosphäre. (Bildnachweis: NASA / ESA / NOIRLab / NSF / AURA / MH Wong und I. de Pater (UC Berkeley) et al.)

Neben dem großen roten Fleck zeigen Bilder von Hubble auch den kleineren roten Fleck Jr, der sich im Jahr 2000 bildete, als drei Stürme ähnlicher Größe südwestlich des größeren Supersturms verschmolzen. Ähnlich wie der Große Rote Fleck ist der „Junior“ in der Infrarotwellenlänge kaum sichtbar und verschwindet im größeren Band kühlerer Wolken.

Im Gegensatz zu den roten Punkten ist im Infrarotbild ein Zyklonwirbel deutlich zu erkennen, der sich von Ost nach West ausbreitet. Diese fast 72.000 Kilometer lange Reihe von Whirlpools erscheint als brillanter Pfad auf der Nordhalbkugel des Planeten.

Jupiter im ultravioletten Licht, aufgenommen vom Hubble-Weltraumteleskop im Januar 2017. (Bildnachweis: NASA / ESA / NOIRLab / NSF / AURA / MH Wong und I. de Pater (UC Berkeley) et al.)

Bei sichtbaren Wellenlängen erscheint der Zyklon dunkelbraun, was dazu führt, dass diese Arten von Merkmalen in NASA-Bildern als braune Lastkähne bezeichnet werden. Voyager RaumschiffBei ultravioletten Wellenlängen ist das Merkmal jedoch unter einer Schicht stratosphärischen Dunstes, die zum Nordpol hin immer dunkler wird, kaum sichtbar.

Der Wissenschaftler der Universität von Kalifornien, Mike Wong, verglich die Bilder weiter mit Funksignalen, die vom Juno-Raumschiff der NASA erfasst wurden, das derzeit den Planeten untersucht. Diese Funksignale zeigen einen Blitz in Jupiters Atmosphäre an. Durch die Kombination der drei Bildtypen mit Blitzdaten konnten Wong und sein Team verschiedene Schichten der Wolkenstruktur untersuchen, um die Entstehungsprozesse hinter Jupiters massiven Stürmen besser zu verstehen.

