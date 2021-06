Asiens reichster Mann Mukesh Ambani enthüllt 10 Milliarden US-Dollar grüne Energie | Wirtschafts- und Wirtschaftsnachrichten

Der indische Tycoon Mukesh Ambani hat einen ehrgeizigen Vorstoß für saubere Energie mit Investitionen in Höhe von 750 Milliarden Rupien (10,1 Milliarden US-Dollar) über drei Jahre vorgestellt und damit einen neuen Drehpunkt für einen der größten Milliardäre der Welt mit fossilen Brennstoffen markiert.

Reliance Industries Ltd., die 60 % ihrer Einnahmen aus Erdölraffination und Petrochemie erzielt, plant, 600 Milliarden Rupien für vier „riesige Fabriken“ auszugeben, um Solarmodule, Wasserstoff, Brennstoffzellen zu produzieren und ein Netz von Batterien zur Speicherung von Elektrizität aufzubauen. Weitere 150 Milliarden Rupien werden in die Wertschöpfungskette und andere Partnerschaften investiert, sagte Asiens reichster Mann am Donnerstag gegenüber den Aktionären.

Die Umstellung des in Mumbai ansässigen Giganten auf Grün, der einen Jahresumsatz von 63 Milliarden US-Dollar verzeichnet, bietet einen Blick auf den neuen Auftrag, der auf einige der weltweit größten Produzenten fossiler Brennstoffe wartet. Globale Giganten wie Exxon Mobil Corp. und die TotalEnergies SE sind unter Druck geraten, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, da Regierungen, Investoren und Verbraucher sich zusammenschließen, um den Klimawandel und die globale Erwärmung zu bekämpfen.

Bei der virtuellen Jahresversammlung des Unternehmens gab Ambani einige Details zur Umsetzung des Plans bekannt. Er wurde letztes Jahr von Bloomberg Green auf Platz 4 der globalen Milliardäre für fossile Brennstoffe gewählt. Die grüne Investition von 10 Milliarden US-Dollar über drei Jahre steht im Vergleich zur Schätzung von Fitch Ratings – die am Mittwoch veröffentlicht wurde – von 7,4 Milliarden US-Dollar an durchschnittlichen jährlichen Investitionsausgaben der Reliance-Gruppe bis März 2025.

Die Aktien des Unternehmens fielen am Donnerstag in Mumbai um 2,4%, den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten.

„Es besteht die Befürchtung, dass neue Initiativen, insbesondere grüne Energieprojekte, eine lange Tragezeit erfordern und auch zu neuen Schulden für die Investitionspläne führen können“, sagte Kranthi Bathini von WealthMills Securities Pvt. Er erwartet, dass diese Initiativen dem Unternehmen langfristig zugutekommen.

Ambani kehrt seinem alten Öl- und Petrochemieunternehmen nicht vollständig den Rücken. Am Donnerstag sagte er, dass ein vor zwei Jahren angekündigter verzögerter Plan, Saudi Arabian Oil Co. als Investor in die Energiesparte einzubringen, noch in diesem Jahr abgeschlossen werden würde. Er hat es nicht näher ausgeführt. Um die Anleger zu beruhigen, sagte er auch, dass der Vorsitzende von Aramco, Yasir Al-Rumayyan, dem Vorstand von Reliance beitreten werde.

Aggressive Ziele

Die vorgeschlagene grüne Transformation steht im Einklang mit den Prioritäten der Regierung von Premierminister Narendra Modi, die aggressive Klimaziele diskutiert hat, die die Netto-Treibhausgasemissionen bis Mitte des Jahrhunderts, also ein Jahrzehnt zuvor, auf null reduzieren würden. Obwohl sein Mitmagnat Gautam Adani, der ein Konglomerat aus Häfen und Kraftwerken mit Fokus auf Kohle baute, mit dem Ausbau seiner Präsenz im Bereich Wind- und Solarenergie bereits einen ähnlichen Weg einschlägt, haben Ambanis Pläne mehr Reichweite.

„Die Welt tritt in ein neues Energiezeitalter ein, das sehr disruptiv sein wird“, sagte Ambani, 64. „Die Ära der fossilen Brennstoffe, die fast drei Jahrhunderte lang das globale Wirtschaftswachstum ankurbelte, kann nicht länger dauern. Die enormen Mengen an Kohlenstoff, die er in die Umwelt freisetzte, gefährdeten das Leben auf der Erde. “

Eine der „gigantischen Fabriken“ von Reliance wird Solarmodule herstellen, die bis 2030 100 Gigawatt Solarstrom ermöglichen, auch auf Dachanlagen in Dörfern im ganzen Land; die zweite betrifft groß angelegte Netzbatterien zur Speicherung von Strom, für die Reliance mit weltweit führenden Technologieunternehmen zusammenarbeiten wird; und das dritte wird Elektrolyseure bauen und installieren, um grünen Wasserstoff aus Wasser zu trennen.

Treibstofftanks

„Ich stelle mir eine Zukunft vor, in der sich unser Land von einem wichtigen Importeur fossiler Energie zu einem wichtigen Exporteur sauberer Solarenergielösungen entwickelt“, sagte Ambani.

Die vierte Anlage wäre für Brennstoffzellen, die Sauerstoff aus der Luft und Wasserstoff zur Stromerzeugung verwenden – eine Technologie, die von Autoherstellern, einschließlich Hyundai Motor Co., gefördert wird, aber von Elon von Tesla Inc . als „überwältigende Dummheit“ bekannt ist . Moschus.

Die Ankündigung erfolgt im Jahr, nachdem Indiens wertvollstes Unternehmen durch den Verkauf seiner Technologie- und Einzelhandelseinheiten sowie durch den Verkauf von Aktien an bestehende Investoren mehr als 30 Milliarden US-Dollar an Beteiligungen aufgebracht hat. Reliance hat die Hilfe von Silicon Valley-Giganten wie Google und Facebook Inc. in Anspruch genommen, um seine digitale und E-Commerce-Präsenz in einem Einzelhandelsmarkt von über 1,3 Milliarden US-Dollar mit einer Billion US-Dollar auszubauen.

Investitionszuflüsse, die Ambani als “Vertrauensvotum” in seine Unternehmen bezeichnete, haben dazu geführt, dass sich der Wert der Reliance-Aktie seit Anfang April 2020 fast verdoppelt hat. Das Nettovermögen von Ambani beträgt laut Bloomberg Billionaire Index rund 84 Milliarden Dollar.

Adani-Pakete

Die von Adani geleitete Gruppe verbessert auch ihr Spiel bei den Zielen der sauberen Energie. Adani Green Energy Ltd. hat letzten Monat vereinbart, das Geschäft mit erneuerbaren Energien der SoftBank Group Corp. 3,5 Milliarden US-Dollar in Indien, mit dem Ziel, bis 2025 25 Gigawatt Kapazität an erneuerbaren Energien zu haben. Der grüne Fokus hat zu einer Aktienrallye geführt, wobei Adani Green um 580% gestiegen ist und Adani Total Gas Ltd. – ein Joint Venture mit TotalEnergies – seit Anfang letzten Jahres um 670 %.

Letztes Jahr hat sich Reliance das Ziel gesetzt, bis 2035 ein kohlenstofffreies Unternehmen zu werden – ein kürzerer Zeitrahmen als das Ziel für 2050, das sich viele seiner globalen Konkurrenten, darunter BP Plc, gesetzt haben. und Royal Dutch Shell Plc. Ambanis Gruppe kaufte im Februar ihre erste Lieferung klimaneutralen Rohöls und sagte, sie suche nach weiteren solchen Partnerschaften.

Die indische Regierung plant, ihre erneuerbaren Energien-Kapazitäten bis 2030 auf 450 Gigawatt zu verfünffachen, um die Abhängigkeit von Kohle zu verringern.

„Die Energie-, Daten- und Verbrauchsstrategie von Reliance wird sicherstellen, dass das Geschäft trotz aller zyklischen Trends weiterhin nachhaltig wächst“, sagte Sunil Chandiramani, Managing Director von Nyka Advisory Services. “Es wird jedoch den Herausforderungen der technologischen Innovation, der Talentakquise, der Investorenerwartungen und der globalen Turbulenzen gerecht werden müssen”, sagte er.

(Updates mit den Kommentaren von Fitch im vierten Absatz)

–Mit Hilfe von PR Sanjai und Ashutosh Joshi.