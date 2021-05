Asiatische Städte sind den größten Umweltrisiken ausgesetzt: Studie

Unter den 100 am stärksten gefährdeten Städten befinden sich 99 in Asien, davon 37 in China und 43 in Indien.

In den letzten Jahren hat die indische Hauptstadt Neu-Delhi Schlagzeilen gemacht, weil die Luftqualität so unsicher ist, dass Beamte dazu gezwungen wurden Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit erklären und Schulen schließen .

Städte in Ostasien sind laut dem Bericht anfälliger für Naturkatastrophen. In China sind Guangzhou und Dongguan anfällig für Überschwemmungen. Die chinesische Stadt Shenzhen sowie Tokio und Osaka in Japan sind Bedrohungen wie Erdbeben und Taifunen ausgesetzt.

Umweltverschmutzung ist auch in China ein großes Problem. In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass in China und Indien bis zu 286 Millionen Menschen leben, von den 336 Millionen, die in Städten leben, in denen ein extremes Verschmutzungsrisiko besteht.