Arnold Schwarzenegger war Berichten zufolge bereits in mehreren Terminator-Projekten tätig

Irgendwann müssen sich die Leute an die Idee von gewöhnen Terminator ohne Arnold Schwarzenegger. Natürlich würden sich viele Leute wahrscheinlich freuen, wenn sie nach drei fehlgeschlagenen Neustarts innerhalb von zehn Jahren, die alle genau dasselbe sagten, nie wieder etwas von dem Franchise sehen oder hören müssten, nur um bei der ersten Hürde zu fallen.

Tatsächlich, Hallo, Genisys und Dunkles Schicksal waren alle begeistert von ihren jeweiligen Kreativteams als Terminator Kinogänger wollten von James Cameron sehen Tag des Jüngsten Gerichts 1991, was sich für Jonathan Mostows Unterhaltung immer noch wie etwas Leichtes anfühlte Heben von Maschinen. Jeder von ihnen hat sich jedoch kritisch und kommerziell unterdurchschnittlich entwickelt, und Sie wissen, dass es schlecht ist, wenn die Stars der Filme selbst zugeben müssen, dass die Fans das Interesse an der Marke völlig verloren haben.

Als 73-jähriger Mann mit einer Vorgeschichte von Herzproblemen läuft die Zeit für Schwarzeneggers Karriere als lebensfähiger Actionheld ab Dunkles Schicksal Sie verlieren über 120 Millionen US-Dollar, um Skydance zum dritten Mal seit der ersten Rückforderung der Rechte an das Reißbrett zurückzuschicken. Je länger die Immobilie im Kühlraum bleibt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der große Österreicher zurückkehrt.

Insider Daniel Richtman berichtet jedoch, dass Schwarzenegger voraussichtlich in mehreren auftreten wird Terminator Projekte, obwohl der Tippgeber nichts mehr als das bietet. Derzeit gibt es keine Live-Action-Bemühungen, aber in den letzten Monaten hat Richtman behauptet, dass ein von James Cameron betreuter futuristischer Film eine Fortsetzung des PG-13-Theaters ist und eine TV-Show für Hulu zusammen mit einem auf dem Weg ist eingehendere Erkundung von Skynet, mehreren weiblichen Terminatoren und Cameron, die die volle kreative Kontrolle übernehmen. Warten Sie also am besten ab und hören Sie es aus dem Maul des Pferdes, bevor Sie von Arnies jüngstem Comeback übermäßig begeistert werden.