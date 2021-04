Apple zahlt 3,4 Millionen US-Dollar für die Veralterung des iPhone in Chile, Telecom News, ET Telecom

Santiago: Apple hat sich bereit erklärt, den chilenischen Verbrauchern 3,4 Millionen US-Dollar in einer Klage wegen geplanter Veralterung von iPhones zu zahlen, sagte ihr Anwalt am Mittwoch, der ersten derartigen Einigung in Lateinamerika.

Apple wird vorgeworfen, in einigen Produkten eine begrenzte Lebensdauer programmiert zu haben, um Benutzer zu zwingen, ihre Telefone früher als nötig auszutauschen, und hat ähnliche Fälle in den USA und in Europa bereits beigelegt.

In Chile verklagten rund 150.000 iPhone 6, 6 Plus, 6s Plus, 7, 7 Plus und SE-Benutzer das US-Unternehmen und behaupteten, dass ihre Smartphones nach Software-Updates, die Apple vor dem 21. Dezember 2017 geplant hatte, eine Underperformance zeigten.

Die Vereinbarung sieht eine Registrierungsfrist für betroffene Kunden vor, die den Nachweis für die verminderte Leistung ihrer Geräte erbringen müssen, sagte der Anwalt der Verbraucherorganisation Odecu, Juan Sebastian Reyes, auf einer virtuellen Pressekonferenz.

Jeder Kunde hat Anspruch auf eine maximale Entschädigung von 50 USD, die geteilt werden muss, wenn mehr als ein Anspruch pro Seriennummer besteht, wie bei gebrauchten Telefonen.

Im Dezember 2017 gab Apple zu, dass die iOS-Software geändert wurde, um die Leistung älterer iPhones mit einer sich verschlechternden Akkulaufzeit zu verlangsamen.

Ein Aufschrei hat Apple gezwungen, seine Software zu aktualisieren und erhebliche Rabatte beim Batteriewechsel anzubieten.

Im März 2020 erklärte sich Apple bereit, bis zu 500 Millionen US-Dollar für die Beilegung einer Sammelklage gegen verlangsamte iPhones in den USA zu zahlen, gefolgt von weiteren 113 Millionen US-Dollar für die Beilegung einer Klage mit mehr als 30 US-Bundesstaaten Problem.

Das Unternehmen hat außerdem einen Fall mit dem französischen Verbraucher-Wachhund über 25 Millionen Euro beigelegt, weil es iPhone-Nutzern nicht mitgeteilt hat, dass Software-Updates Geräte langsamer machen könnten.

Italien hat seinerseits gegen Apple und Samsung eine Geldstrafe von 10 Mio. EUR bzw. 5 Mio. EUR wegen geplanter Veralterung von Smartphones verhängt.