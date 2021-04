Apple wusste, dass es fehlerhafte MacBook-Bildschirme verkaufte, stellt der Richter fest

Als Apple seine vorstellte Umstrittenes MacBook Pro-Redesign 2016 wusste das Unternehmen wahrscheinlich nicht, dass es sich darauf vorbereitet, verklagt zu werden – aber nicht nur ist eine laufende Sammelklage Für ihre berühmten Schmetterlingstastaturen wird es wahrscheinlich eine zweite geben ihre notorisch zerbrechlichen Displaykabel, auch. Richter Edward Davila beschloss, den Flexgate-Prozess fortzusetzen, und entschied, dass Apple hätte wissen müssen, dass sie scheitern würden, und verkaufte sie trotzdem weiter.

“Das Gericht stellt fest, dass die Vorwürfe von Tests vor der Veröffentlichung in Verbindung mit den Vorwürfen erheblicher Kundenbeschwerden ausreichen, um zu zeigen, dass Apple ausschließlich über den mutmaßlichen Mangel informiert war”, schrieb der Richter (via Law360 und 9to5Mac). Sie können die vollständige Bestellung am Ende dieses Artikels lesen.

Auch als Bühnenlicht bekannt

Um zu sehen, wie das Problem aussah, schauen Sie sich unser Foto oben in diesem Beitrag an. Es wird manchmal als “Bühnenlicht” -Problem bezeichnet, da eine Beschädigung des Kabels diese dunklen Flecken erzeugen würde.

Ein Teil der Flexgate-Kontroverse dreht sich darum, wie Apple das Problem angegangen ist, als es Ende 2018 zum ersten Mal beworben wurde – zuerst von Tauschen Sie lautlos ein neues, etwas längeres Kabel aus in neueren MacBooks und nur eines seiner öffnen kostenlose Reparaturprogramme Monate nachdem 15.000 Benutzer eine Petition unterschrieben hatten und es war in der Presse angerufen. Das Unternehmen hat seitdem viel schneller auf Probleme reagiert, z Dieses kostenlose Batteriewechselprogramm für eine kleine Anzahl dieser MacBook Pro-Laptops 2016 und 2017, die nicht mehr aufgeladen werden.

Im Gegensatz zur Klage wegen Schmetterlingstastatur scheint die Klage gegen Flexgate noch keine zertifizierte Sammelklage zu sein. Allein in diesem einen Fall stehen nun neun verschiedene Kläger an, und der Richter fordert sie auf, eine neue geänderte Beschwerde einzureichen. Wir werden sehen, wohin es von dort geht.