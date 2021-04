Apple wählt die deutsche Stadt München für ihr großes Chiplabor

Apple hat Pläne angekündigt, im Rahmen einer Investition in Höhe von einer Milliarde Euro in Deutschland in den nächsten drei Jahren ein großes neues Chiplabor in München zu errichten.

Die Firma Cupertino Anzeige Am Mittwoch wird im Laufe des nächsten Jahres eine neue 30.000 Quadratmeter große Anlage in der Karlstraße in München eröffnet.

Apple kündigte an, München zum “European Silicon Design Center” zu machen und Hunderte neuer Mitarbeiter in der bayerischen Hauptstadt einzustellen.

Apple hat behauptet, dass die neue Anlage Europas größter Forschungs- und Entwicklungsstandort für Halbleiter- und mobile drahtlose Software sein wird, was darauf hindeutet, dass ähnliche Standorte wie Arm’s in Cambridge und NXP’s in Eidenhoven in den Schatten gestellt werden.

Die Ankündigung kommt, als die Welt mit einem Chipmangel zu kämpfen hat, der dem Automobilsektor und anderen Branchen Leid zugefügt hat. Die globale Chipknappheit beunruhigt Regierungen auf der ganzen Welt. Halbleiter werden in fast allen elektronischen Geräten verwendet, von Laptops und Handys bis hin zu Bremssensoren in unseren Autos.

Die Ingenieure in Apples neuem Werk werden sich auf 5G und zukünftige drahtlose Technologien konzentrieren, sagte Apple und fügte hinzu, dass sie auch Modems für Apple-Produkte entwickeln werden.