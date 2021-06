Apple teilt eine Liste mit Produkten, um einen sicheren Abstand zu Herzschrittmachern zu halten

In Eins Unterstützende Unterlagen Apple hat diese Woche eine Liste von Produkten veröffentlicht, die aufgrund potenzieller magnetischer Interferenzen in einem sicheren Abstand zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren gehalten werden müssen.



Um potenzielle Interferenzen mit medizinischen Geräten zu vermeiden, sagt Apple, die unten aufgeführten Produkte in einem sicheren Abstand von medizinischen Geräten zu halten – mehr als 15 cm bzw. Apple sagt, einen Arzt und den Gerätehersteller zu konsultieren, um spezifische Richtlinien zu erhalten.

AirPods und Ladekoffer

• AirPods und Ladekoffer

• AirPods und kabelloses Ladecase

• AirPods Pro und kabelloses Ladecase

• AirPods Max und Smart Case Apple Watch und Zubehör

• Apple-Uhr

• Apple Watch-Armbänder mit Magneten

• Apple Watch magnetisches Ladezubehör HomePod

• HomePod

• HomePod mini iPad und Zubehör

• iPad

• Ipad Mini

• iPad-Luft

• iPad Pro

• Smart Cover und Smart Folios für iPad

• iPad Smart Keyboard und Smart Keyboard Folio

• Magische Tastatur für iPad iPhone- und MagSafe-Zubehör

• iPhone 12-Modelle

• MagSafe-Zubehör Mac und Zubehör

• Mac mini

• Mac Pro

• MacBook Air

• Macbook Pro

• iMac

• Apple Pro Display XDR Beats

• Beats-Flex

• X Schläge

• PowerBeats Pro

• UrBeats3

Einige andere Apple-Produkte enthalten Magnete, die medizinische Geräte wahrscheinlich nicht stören, heißt es im Support-Dokument.

Anfang dieses Monats wird die American Heart Association sagte in Eins kleine Studie verschiedene Arten von Herzschrittmachern und implantierbaren automatischen Defibrillatoren, kam es bei 11 der 14 Herzgeräte zu Störungen, wenn ein iPhone 12 Pro Max nahe an das Herzgerät (innerhalb von 1,5 cm) gehalten wurde, selbst wenn sich das Medizinprodukt noch in der versiegelten Verpackung des Herstellers befand.

„Wir wussten schon immer, dass Magnete implantierbare elektronische Herzgeräte stören können, aber wir waren überrascht von der Stärke der Magnete, die in der Magnettechnologie des iPhone 12 verwendet werden“, sagte der leitende Forscher der Studie. , Dr. Michael Wu, Kardiologe bei Lifespan Herz-Kreislauf-Institut. und Assistenzprofessor für Medizin an der Brown University. Im Allgemeinen kann ein Magnet das Timing eines Herzschrittmachers verändern oder lebenswichtige Funktionen eines Defibrillators deaktivieren, und diese Forschung zeigt, dass jeder dringend wissen muss, dass elektronische Geräte mit Magneten ihn stören können.

Im Januar teilte die Forschung im Herzrhythmus-Journal berichteten, dass iPhone 12-Modelle aufgrund magnetischer Interferenzen mit implantierbaren medizinischen Geräten „potenziell lebensrettende Therapien bei einem Patienten verhindern“ können. Drei Ärzte aus Michigan testeten diese Interaktion, indem sie ein iPhone 12 in die Nähe des implantierbaren Kardioverter-Defibrillators eines Patienten hielten, der für die Dauer des Tests sofort in einen “suspendierten” Zustand ging.

Seit der Markteinführung der iPhone 12-Reihe im Oktober hat Apple erkannt, dass die Geräte elektromagnetische Störungen bei medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und Defibrillatoren verursachen können. In seinem aktualisierten Support-Dokument, das am 25. Juni veröffentlicht wurde, hat Apple jedoch nicht Zustände dass iPhone 12-Modelle “kein größeres Risiko für magnetische Interferenzen mit medizinischen Geräten darstellen sollten als frühere iPhone-Modelle”.

Apple bietet weitere Sicherheitsinformationen in den Abschnitten „Wichtige Sicherheitsinformationen“ des Benutzerhandbücher für Apple-Produkte.