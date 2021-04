Apple startet macOS Big Sur 11.3 mit M1-Optimierungen, AirTag-Integration, Unterstützung für Controller-Updates, Apple Music-Updates und mehr

Apple hat heute veröffentlicht macOS Big Sur 11.3, das dritte große Update des im November veröffentlichten Betriebssystems ‌macOS Big Sur‌‌. “MacOS Big Sur” 11.3 kommt zwei Monate nach dem macOS Big Sur 11.2 veröffentlicht, ein Update zur Fehlerbehebung.



Das neue ‌‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌ 11.3-Update kann kostenlos auf allen berechtigten Macs über den Abschnitt Software-Update in den Systemeinstellungen heruntergeladen werden.

‌MacOS Big Sur‌ 11.3 fügt zusätzliche Anpassungsoptionen für Safari hinzu und bietet eine Möglichkeit, verschiedene Abschnitte der Startseite neu anzuordnen, z. B. Favoriten, Leseliste, Siri Vorschläge, Vertraulichkeitsbericht usw. Entwickler haben auch Zugriff auf eine neue Integration, um Funktionen für die Startseite zu entwickeln.

Das Update enthält Optimierungen für die Verwendung von iOS-Apps M1 Mac. Während dem Rennen iPhone und iPad Auf ‌M1‌-Macs gibt es einen Einstellungsbereich für Touch-Alternativen, in dem Benutzer Tastaturbefehle für Touch-Eingabealternativen festlegen können. iPadOS-Apps werden mit einem größeren Fenster gestartet, wenn das Display des Mac dies zulässt. Mit Touch-Alternativen können Sie Taps, Swipes und Swipes anpassen.

Apple hat eine “Controller-Emulation” -Funktion hinzugefügt welches aktiviert werden kann für ‌iPhone‌- und ‌iPad‌-Anwendungen zum Zuordnen von Gamecontroller-Tasten zu Tastatur- und Maustasten. Mit der Controller-Emulation können “iPhone” – und “iPad” -Spiele mit integrierter Controller-Unterstützung präzise mit einer Tastatur und / oder Maus gesteuert werden, wenn diese Spiele auf einem Mac “M1” gespielt werden Mac .



In der Erinnerungs-App können Erinnerungslisten nach Fälligkeitsdatum, Erstellungsdatum, Priorität oder Titel sortiert werden. Sie können Listen auch unter Datei und Drucken drucken. Apple fügt der Bibliothek “Made For You” eine neue Verknüpfung hinzu im Apple Music um persönliche Mixe zu finden und Wiedergabelisten wiederzugeben.

Die App „Apple Music“ enthält außerdem eine neue Autoplay-Option, mit der der Streaming-Dienst nach dem Ende einer Wiedergabeliste oder Musikwarteschlange weiterhin Musik abspielen kann.



Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Audio von „Apple Music“ auch nach dem Ende einer Wiedergabeliste oder eines Albums nicht gestoppt. Um zu überprüfen, ob es aktiviert ist, spielen Sie eine Wiedergabeliste oder ein Album ab und klicken Sie dann auf die Menüschaltfläche mit drei Punkten / Zeilen in der oberen rechten Ecke. Stellen Sie von dort aus sicher, dass das Unendlichkeitssymbol aktiviert ist.

In dem Apple News App gibt es eine neu gestaltete Registerkarte “Apple News” + mit einem eigenen Abschnitt “Für Sie” und einer neuen Registerkarte “Durchsuchen”, die das Navigieren durch verfügbare Inhalte erleichtert. Der neue Bereich “Für Sie” soll Apple News-Benutzern helfen, ihre Lieblingsmagazine und -zeitungen viel schneller zu finden, und neue Tools für die Behandlung heruntergeladener Probleme hinzufügen.

‌MacOS Big Sur‌ 11.3 bietet Unterstützung für die neuesten X / S-Controller der PlayStation 5 DualSense- und Xbox-Serie zur Verwendung mit MacOS-Spielen. Beim Zugriff auf “Über diesen Mac” gibt es eine aktualisierte “Support” -Schnittstelle. Das neue Design enthält Details zu Ihrer Garantie und ermöglicht es Ihnen, eine Reparatur direkt über die Mac-Oberfläche zu starten.



Die Registerkarte funktioniert genauso wie die AppleCare Menü “Abdeckung” in der App “iOS-Einstellungen”, mit dem Benutzer Reparaturen anfordern, einen ‌AppleCare-Vérifier-Plan erwerben und ihre Abdeckung überprüfen können.

“MacOS Big Sur” funktioniert jetzt mit AirTags, Apples neue Objekt-Tracker. “AirTags” können innerhalb der verfolgt werden Finde mein Es gibt eine Netzwerkfunktion, mit der Sie Ihren verlorenen AirTag mithilfe der iOS-Geräte und Macs anderer Benutzer finden können.

Es gibt eine Handvoll neuer Emoji und “Siri” bietet jetzt vielfältigere Sprachoptionen. Das Update enthält mehrere Fehlerkorrekturen, mit denen Probleme wie z iCloud Schlüsselanhänger weigert sich auszuschalten und Probleme damit AirPods Automatische Umschaltung.

Die vollständigen Versionshinweise von Apple für das macOS Big Sur 11.3-Update finden Sie unten:

‌MacOS Big Sur‌ 11.3 bietet Unterstützung für AirTag, enthält Verbesserungen an ‌iPhone‌- und ‌iPad‌-Apps für Macs mit ‌M1‌, führt unterschiedliche Hauttonvariationen für Emoji mit Paaren ein und bietet vielfältigere Sprachoptionen für ‌Siri‌.

AirTag und Find My

– AirTag-Unterstützung zum Verfolgen und Finden Ihrer wichtigen Gegenstände wie Schlüssel, Brieftasche, Rucksack und mehr, privat und sicher in der App “Find My”

– Das “Find My” -Netzwerk mit Hunderten von Millionen Geräten kann Ihnen helfen, Ihren AirTag zu finden, auch wenn er nicht in der Nähe ist

– Der Lost-Modus benachrichtigt Sie, wenn Ihr AirTag gefunden wird, und Sie können eine Telefonnummer eingeben, unter der Sie kontaktiert werden können

IPhone- und iPad-Anwendungen auf Mac mit M1

– Möglichkeit, die Fenstergröße einer ‌iPhone‌- und ‌iPad‌-Anwendung zu ändern

– Unterstützung für die Anzeige der Version mit der höchsten Auflösung einer ‌iPhone‌- oder ‌iPad‌-Anwendung im Vollbildmodus

– Tastaturunterstützung für “iPhone” – und “iPad” -Spiele, die für die Verwendung der Gerätekippung ausgelegt sind

– Tastatur-, Maus- und Trackpad-Unterstützung für ‌iPhone‌- und ‌iPad‌-Spiele, die Gamecontroller unterstützen

Emoji

– Unterstützung für separate Hauttöne für jede Person in allen Variationen von Paar-Kuss-Emoji und Paaren mit Herz-Emoji

– Neue Gesichts-Emojis, Herz-Emojis, Frau mit Bart-Emoji

Siri

– “Siri” enthält jetzt vielfältigere Sprachoptionen

Apple Music

– Bei der automatischen Wiedergabe wird die Musik automatisch nach einem ähnlichen Titel abgespielt, sobald Sie das Ende eines Titels oder einer Wiedergabeliste erreicht haben

– Stadtpläne zeigen, was in über 100 Städten auf der ganzen Welt beliebt ist

Podcasts

– Die Podcast-Anzeigeseiten wurden neu gestaltet, um das Hören zu erleichtern

– Option zum Aufzeichnen und Herunterladen von Episoden, die automatisch zu Ihrer Bibliothek hinzugefügt werden, um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen

– Das Download-Verhalten und die Benachrichtigungseinstellungen können Show für Show angepasst werden

– Top-Platzierungen und beliebte Kategorien in der Suche helfen Ihnen, neue Shows zu entdecken

Neu

– Mit dem neu gestalteten News + -Feed können Apple News + -Abonnenten schnell Zeitschriften- und Zeitungsausgaben finden, herunterladen und verwalten

– Eine völlig neue Sucherfahrung, mit der Sie relevante Themen, Kanäle und Geschichten finden können

Safari

– Die Reihenfolge der Abschnitte der Startseite kann jetzt angepasst werden

– Mit der zusätzlichen WebExtensions-API können Entwickler Erweiterungen bereitstellen, die die neue Registerkarte ersetzen

– Mit der Web Speech API können Entwickler die Spracherkennung für Untertitel, Diktate und Sprachnavigation in Echtzeit in ihre Webseiten integrieren

– Unterstützung für WebM- und Vorbis-Video- und Audioformate

Erinnerungen

– Fähigkeit, die heutige intelligente Liste zu sortieren

– Unterstützung für die Synchronisierung der Reihenfolge von Erinnerungen in Listen auf Ihren Geräten

– Möglichkeit, Ihre Erinnerungslisten zu drucken

Spiele

– Unterstützung für XS Wireless Controller der Xbox-Serie oder Sony PS5 DualSenseTM Wireless Controller

Mac-Computer mit M1-Chip

– Unterstützt den Winterschlaf

Über diesen Mac

– Informationen zu diesem Mac zeigt den Apple-Garantiestatus und “AppleCare” + Deckung auf der Registerkarte “Service” an, wenn Sie mit angemeldet sind Apple ID

– Unterstützung beim Kauf und bei der Anmeldung für “AppleCare” + zur Qualifizierung von Mac-Computern von About This Mac

Diese Version behebt auch die folgenden Probleme:

– Erinnerungen, die über „Siri“ erstellt wurden, können unbeabsichtigt am frühen Morgen geplant werden

– Der Schlüsselbund “iCloud” lässt sich möglicherweise nicht ausschalten

– ‌AirPods‌ Audio-Routing zum automatischen Umschalten auf ein falsches Gerät

– ‌AirPods‌-Benachrichtigungen zum automatischen Umschalten fehlen möglicherweise oder sind doppelt vorhanden

– Externe 4K-Monitore werden möglicherweise nicht in voller Auflösung angezeigt, wenn sie über USB-C angeschlossen werden

– Das Anmeldefenster wird nach dem Neustart möglicherweise nicht richtig angezeigt Mac mini (“M1”, 2020)

– Die Verweilfunktion funktioniert möglicherweise nicht auf der Tastatur für Eingabehilfen