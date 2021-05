Apple-Chef Craig Federighi bezeichnet den Status von Mac-Malware als “inakzeptabel”.

Seit Jahren schlägt Apple Windows konsequent wegen seiner Malware-Probleme zu und behauptet, dass macOS bei weitem das sicherste Desktop-Betriebssystem ist. Konfrontiert mit einem Rechtsstreit Wer über die Zukunft seines Geschäfts entscheiden konnte, gab ein überraschendes Eingeständnis: macOS hat ein eigenes Malware-Problem. Die Anerkennung kam von Craig Federighi, Apples Senior Vice President für Software Engineering, der am Mittwoch im Kartellverfahren des Unternehmens mit Epic Games (via) aussagte Protokoll).

“Heute haben wir eine Menge Malware auf Macs, die wir nicht für akzeptabel halten”, sagte Federighi dem Gericht während seiner Aussage. “Wenn Sie die Mac-Sicherheitstechniken anwenden und sie auf das iOS-Ökosystem anwenden würden, mit all diesen Geräten und all diesem Wert, würde dies in einem dramatisch schlimmeren Ausmaß als das, was bereits auf dem Mac geschieht, zerstört.”

Federighi machte die Behauptung geltend, als der Richter, der den Fall leitete, ihn fragte, warum iOS nicht dasselbe App Store-Modell wie macOS übernehmen sollte. “Stellen Sie die gleiche Situation für iOS ein, und das wäre eine sehr schlechte Situation für unsere Kunden”, sagte er.

Federighi erläuterte den Unterschied zwischen den beiden Plattformen und warum Apple Praktiken wie das Seitenladen unter iOS verbietet, indem er den Mac mit einem Auto vergleicht. “Sie können von der Straße abkommen, wenn Sie möchten, und Sie können fahren, wohin Sie wollen”, sagte der Geschäftsführer – der frühere Apple-CEO Steve Jobs. eine ähnliche Analogie in einem anderen Kontext verwendet. Auf die Frage, ob macOS sicher sei, antwortete er, es sei “wenn es richtig verwendet wird”. “Es gibt ein gewisses Maß an Verantwortung.” Federighi fügte hinzu. „Mit iOS konnten wir etwas schaffen, bei dem Kinder, auch Kleinkinder, ein iOS-Gerät bedienen und dabei vorsichtig sein können. Es ist wirklich ein anderes Produkt. “”

Der Gerichtsstreit zwischen Apple und Epic hat alle Arten von Details enthüllt, die Unternehmen normalerweise in der Nähe ihrer Truhen aufbewahren. Wir kennen jetzt zum Beispiel Epic 146 Millionen Dollar für die Sicherung ausgegeben Grenzgebiete 3 PC exklusiv. Während Tim Cook voraussichtlich am Freitag aussagen wird, werden wir möglicherweise überraschendere Informationen über das Unternehmen erhalten, bevor Apple und Epic am Montag ihre abschließenden Argumente vorbringen.