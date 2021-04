Apex Legends Staffel 9 wird eine Tonne Titanfall-Inhalte enthalten

Die Entwickler von Respawn haben in einem neuen Stream enthüllt, dass Apex Legends Season 9 “eine Tonne” Inhalt von seinem spirituellen Vorgänger Titanfall enthalten wird.

FPS-Fans erinnern sich gern an die wilde Sci-Fi-Shooter-Serie Titanfall, und wenn Sie sie gespielt haben, sind die Ähnlichkeiten leicht zu erkennen, wenn Sie in ein Spiel von Apex Legends einsteigen.

Sowohl Battle Royale als auch FPS werden von Respawn hergestellt und finden im selben Universum statt. Laut den Entwicklern wird Apex jedoch viel mehr Inhalte als je zuvor von Titanfall in Staffel 9 erhalten.

Während eines Panels mit einer Reihe von Respawn-Entwicklern, die von gehostet werden BrownGirlGamerCodeAshley Reed, Hauptautor von Apex, sprach mehr über die Beziehung zwischen den beiden Spielen und darüber, wie sie Titanfall in Zukunft in Apex integrieren werden.

“Was in Titanfall passiert, ist ein Krieg, Apex ist das, was nach dem Krieg passiert, wie ist das Leben an diesem Ort?” Erklärte Reed. “Also versuchen wir, Titanfall darin zu integrieren, weil Titanfall wirklich Teil des Universums ist.”

Wir haben bereits einige Parallelen zwischen den beiden Spielen gesehen, zum Beispiel sind in Apex mehrere Titanfall-Waffen enthalten, und wer kann die hoch aufragenden Leviathaner (AKA Moyais) vergessen, die das Battle Royale dominieren?

Was Titanfall-Inhalte bereits haben, scheint die Spitze des Eisbergs zu sein, da der Spielleiter von Apex Legends, Chad Grenier, “eine Tonne” für die neunte Staffel versprochen hat.

“In der nächsten Staffel, Staffel 9, wird tatsächlich eine Menge Titanfall auf die eine oder andere Weise wieder ins Spiel kommen”, deutete Grenier an.

“Ich habe schon einigen Leuten gesagt, wenn Sie ein Titanfall-Fan sind, warten Sie bis zur neunten Staffel, denn dort wird es einige wirklich coole Sachen geben.”

Offensichtlich ging Grenier nicht auf Details ein, was uns in der nächsten Saison erwartet. Wenn es in der Zwischenzeit keine Lecks oder neuen Informationen gibt, müssen wir nur abwarten, worüber sich Titanfall-Fans so freuen müssen, wenn Respawn dies offiziell ankündigt.

Beyogen auf meldete Blisk-Leckskönnte es größer sein als wir erwartet hatten.