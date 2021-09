AP Top Stories 5. September P

Reuters-Videos

Dicker Rauch stieg über Brasiliens Amazonas-Dschungel auf, als Feuer den zerrissenen Regenwald verwüstete. Ein Reuters-Zeuge sah am Mittwoch, dem 1. September und am Donnerstag, dem 2. September, große Flächen verbrannt und gerodet, als der Bogen der Abholzung durch die Grenzstadt Labrea, der Gemeinde mit den meisten Bränden in diesem Jahr, tiefer in den Dschungel vordrang Brände im brasilianischen Amazonasgebiet im August weit über dem historischen Durchschnitt für den Monat, so die diese Woche veröffentlichten Regierungsdaten. Ein solches Niveau gab es zuletzt vor zehn Jahren, bevor der rechte Präsident Jair Bolsonaro sein Amt antrat. Der Präsident wurde vielfach dafür kritisiert, dass er die Entwicklung des Amazonas fördert und gleichzeitig daran arbeitet, den Umweltschutz zu schwächen. Bolsonaro hat auch versucht, die Landrechte der Ureinwohner, die riesige Regenwaldgebiete schützen, und benachteiligte Umweltbehörden zurückzunehmen, und hat die Durchsetzungsverantwortung an das Militär übertragen, das die Zerstörung nicht verhindern konnte. Der Amazonas ist der größte Regenwald der Welt und gilt aufgrund der großen Menge an Kohlendioxid, die seine Pflanzen aufnehmen und speichern, als lebenswichtiger Schutz gegen den Klimawandel. Reuters sah in Labrea keine Hinweise auf staatliche Feuerwehrleute oder Bemühungen um Umweltschutzmaßnahmen. Brasiliens Umweltministerium reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.