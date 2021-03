Anri Salas unterirdisches Spektakel fasziniert in Houston

Anri Salas Arbeit untersucht den Moment zwischen dem Materiellen und dem Immateriellen. Es gibt irgendwo zwischen Zeit und Raum, vielleicht sogar einen Abpraller zwischen den beiden. Salas zum Nachdenken anregende und zeitaufwändige Arbeit findet an oft schwierigen Orten statt und gibt Gedanken, Gefühlen und Ereignissen eine Stimme, für die die Sprache nicht ausreicht.

Sein jüngstes Hauptwerk ist eine monumentale Installation in der Bayou Buffalo Park Cistern, einem unterirdischen Stausee in Houston, Texas. Es kombiniert Film, Ton und Installation und greift dabei auf das Gefühl des Gleichmuts von oben und unten zurück, das der Künstler mit der „Weltraumstadt“ verbindet. Betitelt Die Zeit ist vorbeiDas eindringliche Werk ist von dem afroamerikanischen Astronauten und Saxophonisten Ronald McNair inspiriert, der 1986 mit dem Space Shuttle Challenger gestartet wurde, um Musik im Weltraum aufzunehmen. Wenn die Rakete nicht innerhalb von Sekunden nach dem Start explodiert wäre, hätte sie es getan.

Porträt des Künstlers Anri Sala mit seiner Installation, Die Zeit ist vorbei 2021 in der Zisterne Buffalo Bayou Park, Houston

Die unterirdische und riesige Zisterne im Buffalo Bayou Park ist 87.500 Quadratfuß breit und 25 Fuß hoch und hat 221 Säulen. Es brachte die Erforschung des Weltraums in Sala hervor, der den Weltraum mit einer Idee besuchte, aber McNairs Geschichte zurückbrachte, als er in der einzigartigen Struktur stand und damit zum Platz ging.

“Jeder, der so weit von der Erde entfernt reist, ist von Natur aus ein Pionier, aber McNair war auch ein Mann, der sich zum Ziel gesetzt hat, als erster ernsthaft Musik im Weltraum aufzunehmen”, sagt Sala.

Intermittierend auf durchscheinendes Hologauze projiziert wird eine rotierende, schwebende, schwerelose Plattform. Der Stift greift beim Kauf nach den Rillen der Schallplatte und schafft es manchmal, Musik zu kommunizieren, manchmal zu springen und in den Resonanzraum zurückzukehren, in dem McNair nie gespielt hat. Während die Bewegung wiederholt wird, hören wir Musikbeispiele.

Anri Sala, Die Zeit ist vorbei2021

“Es ist wie ein Gedankengang oder eine Musik, die ständig unterbrochen wird, und wir wollen diese Unterbrechung irgendwie verstehen”, sagt Sala.

Der Bildschirm ist nur während der Projektion des Films sichtbar, sodass der Betrachter den Raum im Dunkeln betrachten kann. Während der Dreharbeiten wird der Film im umgebenden Wasser reflektiert, wodurch die Illusion entsteht, dass endlose Decks in den endlosen Raum fallen.

Der Soundtrack der Arbeit ist eine gemischte Klarinetten- und Saxophoninterpretation von Olivier Messiaen Quartett für das Ende der Zeit, vielleicht das berühmteste Musikstück, das in Gefangenschaft komponiert wurde. Die Musik wurde von Messiaen in einem deutschen Kriegsgefangenenlager während des Zweiten Weltkriegs geschrieben und vermittelt Sala ein tiefes Gefühl der Einsamkeit.

Bei der Aufnahme ist es schwierig, ein Instrument von einem anderen zu unterscheiden, ein bewusster Effekt. „Manchmal sieht es aus wie das eine und manchmal sieht es aus wie das andere. Es spielt auch mit dieser Idee, dass die Klarinette wie ein Saxophon klingen kann, bevor es existiert, und sich fragt, wie ein Lied vor dem Spielen aussehen würde?

Die Originalmusik, die McNair aufnehmen wollte, sollte auf dem Album erscheinen Geplanter Terminin Zusammenarbeit mit dem französischen Komponisten Jean-Michel Jarre. Es wurde dann von Jarre während eines Tributkonzerts nach dem Unfall aufgeführt und aufgenommen. Sala hat in ihrer Arbeit schon einmal Jazz verwendet und ist wegen seines Mangels an Erzählungen von Musik angezogen. Die Arbeit Lange Trauer (2005) sah er den Saxophonisten Jemeel Moondoc 60 Fuß in der Luft eines stillgelegten Wohnprojekts in Berlin suspendieren.

“ Er war im Weltraum geerdet und benutzte Musik, um aus der Situation herauszukommen, in der er sich befand Die Zeit ist vorbei Das Gegenteil ist der Fall, denn es geht darum, wie der Plattenteller im Raum zu treiben, aber in der Zeit verankert zu sein.

Die Zeit ist vorbei, mögen Langer Schmerz und antworte mir (2008) – aufgenommen in einer geodätischen Kuppel am Teufelsberg in Berlin – ist mit seiner Architektur verbunden. „Ich finde gerne eine Geschichte, die die Eigenschaften des Raums vermittelt. Einer, der den Raum wie ein Organ behandelt, nicht nur ein Gefäß.

“ Mit anderen Worten, ich versuche eher, mich dem Raum als Instrument zu nähern, als als Hintergrund für eine Erzählung, die dort solo gespielt wird. Sala erklärt. “ Wenn der Raum greifbar wird und eine kollaborative Rolle in Form des Geschichtenerzählens spielt, weckt er Neugierde in Bezug auf den Kontext und die Geschichte, ganz anders als die, die das Geschichtenerzählen vermittelt. ”

Diese nachdenkliche Arbeit ist eine Performance ohne Performer, ein einsamer Plattenteller, der im Weltraum schwebt. Sie spricht für die Erfahrung vieler von uns in letzter Zeit. § §