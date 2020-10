Angriff in Frankreich: Sieben Verdächtige werden vor Richter gebracht

Nach dem Terroranschlag auf einen Lehrer in einem Pariser Vorort sollen am Mittwoch sieben Personen vor einen Richter gebracht werden. Einer der Verdächtigen soll der Vater eines Schulmädchens sein, das Kontakt mit dem Täter hatte.

In Erinnerung an Samuel Paty legten die Menschen Blumen vor die Schule, in der er unterrichtete

Angriff in Frankreich

N.Nach dem tödlichen islamistischen Angriff auf einen Geschichtslehrer in der Nähe von Paris sollen am Mittwoch sieben Verhaftete vor einen Anti-Terror-Richter gebracht werden. Es geht um die mögliche Einleitung von Voruntersuchungen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend aus Justizkreisen erfahren hat.

Unter den mit dem Gerichtstermin Verhafteten befindet sich daher der Vater eines Schulmädchens, das mit dem Täter in Kontakt gewesen sein soll. Ungefähr eine Woche vor dem Angriff hatte sich der Vater auf der Online-Plattform Facebook beschwert, dass der Geschichtslehrer Samuel Paty seinen Schülern nackte Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte. Er forderte Maßnahmen gegen Paty.

Ein islamistischer Aktivist, der zusammen mit seinem Vater und drei Freunden des Täters Stellung gegen den Lehrer bezogen hatte, soll ebenfalls vor den Richter gebracht worden sein. Zwei Minderjährige wurden ebenfalls gerufen. Sie werden verdächtigt, dem Täter gegen Geld Informationen über Paty zur Verfügung gestellt zu haben. Neun weitere Personen, die nach dem Verbrechen in Gewahrsam genommen worden waren, wurden am Dienstagabend freigelassen.

Der 47-jährige Lehrer wurde am Freitag in der Nähe seiner Schule in Conflans-Sainte-Honorine bei Paris vom 18-jährigen Täter enthauptet. Der Angreifer tschetschenischer Herkunft wurde von der Polizei erschossen. Nach dem Angriff führte die Polizei Dutzende Operationen gegen Personen und Verbände durch, die angeblich dem islamistischen Spektrum angehören oder mit ihm verwandt sind.

Paty hatte das Thema der Meinungsfreiheit im Unterricht mit den Mohammed-Cartoons behandelt. Solche Karikaturen wurden in der satirischen Zeitung “Charlie Hebdo” abgedruckt, die 2015 mit zwölf Toten angegriffen wurde.

Eine große Gedenkfeier wird am Mittwoch in Paris zu Ehren von Paty’s stattfinden. Der Ort der Erinnerung ist die ehrwürdige Sorbonne-Universität, wie der französische Präsident Emmanuel Macron angekündigt hat. Er nannte die Universität „das symbolische Denkmal für den Geist der Aufklärung“. Die Sorbonne hat bereits 2015 eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der islamistischen Angriffe veranstaltet.