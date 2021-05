Angesichts der Sonde sieht der Österreicher Kurz sein Bild getrübt

Wien (AFP)

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz, der einst als “Wunderkind” gefeiert wurde, hat gesehen, wie sein sorgfältig konstruiertes Bild unter der Müdigkeit des Coronavirus erodiert wurde und untersucht wurde, ob er einen parlamentarischen Ausschuss für Korruption belogen hat.

Es sollte ein guter Monat für den 34-jährigen Tory gewesen sein, der bei seinem ersten Amtsantritt im Jahr 2017 der jüngste demokratisch gewählte Führer der Welt wurde.

Aber die Staatsanwaltschaft sagte am Mittwoch, sie untersuche Kurz, weil sie einem Ausschuss von Gesetzgebern, der den “Ibizagate” -Skandal und andere Korruptionsvorwürfe untersucht, falsche Aussagen gemacht habe.

Im Falle einer Anklage wäre Kurz der erste Kanzler, der im Amt des kleinen alpinen EU-Mitglieds von rund neun Millionen Menschen vor Gericht gestellt wird.

Kurz selbst hat die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, er erwarte, angeklagt, aber nicht verurteilt zu werden, und habe sich geweigert, zurückzutreten. Er kritisiert die Bemühungen, ihn zu stürzen.

“Ich habe nichts gesagt, was nicht stimmt”, sagte Kurz am Donnerstag einer ausgewählten Gruppe österreichischer Medien.

– ‘Kiss’ Emoticons –

Kurzs Zustimmungsraten für die Partei sind bereits im letzten Monat auf rund 30% gefallen, nach fast 50% vor einem Jahr.

Österreich hat es in der ersten Welle des vergangenen Jahres weitgehend geschafft, das Virus in Schach zu halten, hat jedoch in der dritten Welle seit letztem November mit einer Sperrung zu kämpfen.

Die Untersuchung verschärft Kurzs Probleme, da in den letzten Monaten auch seine Parteifinanzierung und andere Praktiken ans Licht gekommen sind.

“Dies ist die schwerste Krise seiner Präsidentschaft”, sagte der politische Analyst Thomas Hofer gegenüber AFP und fügte hinzu, dass er Restaurants und andere Unterhaltungsmöglichkeiten, die für diesen Monat geplant sind, “abgelenkt” habe.

“Für Sebastian Kurz, der seit langem mit Erfolg gesegnet ist, ist dies die heikelste Phase seiner Karriere”, schrieb die Tageszeitung Die Presse am Freitag in einem Leitartikel.

Die am Mittwoch angekündigte Untersuchung betrifft Erklärungen, die Kurz im vergangenen Jahr vor einem Ausschuss von Gesetzgebern abgegeben hatte, in denen er bestritt, Einfluss auf die Ernennung des Staatsoberhauptes der OeBAG, Thomas Schmid, gehabt zu haben.

In den letzten Monaten sind jedoch Textnachrichten zwischen Kurz und Schmid aufgetaucht, einschließlich eines Austauschs, in dem Kurz schrieb: “Sie bekommen alles, was Sie wollen”, und fügte mehrere “Kuss” -Emoticons hinzu, auf die Schmid antwortete: “Ich bin so glücklich: -) )) Ich liebe meinen Kanzler “.

Wenn Kurz wegen Eides verurteilt wird, drohen ihm bis zu drei Jahre Gefängnis.

Kurz musste bereits 2019 als Kanzler zurücktreten, als seine eineinhalbjährige Koalition mit der rechtsextremen Freiheitspartei (FPOe) wegen des sogenannten Skandals “Ibizagate” zusammenbrach.

Heinz-Christian Strache, damals FPOe-Chef und Vizekanzler, trat zurück, nachdem ihn ein heimlich gefilmtes Video in einer Luxusvilla auf Ibiza gezeigt hatte, in der er einer Frau, die er für die Nichte eines russischen Oligarchen hielt, öffentliche Aufträge anbot.

Dabei verlor Kurz ein Misstrauensvotum gegenüber dem Parlament und es fanden Neuwahlen statt, bei denen es ihm gelang, ein verstärktes Mandat zu erhalten, da desillusionierte rechtsextreme Wähler zu seiner Volkspartei (OeVP) strömten.

– ‘Kein Konkurrent’ –

Kurzs derzeitiger Junior-Koalitionspartner, die Grünen, die sich für eine Plattform der Transparenz einsetzten, haben sich jedoch bemüht, ihn und seine Verbündeten zu verteidigen, die von den Vorwürfen des Fehlverhaltens betroffen sind.

Im Februar wurde das Haus des OeVP-Finanzministers und Kurzverbündeten Gernot Bluemel im Rahmen einer Untersuchung möglicher Verstöße gegen die Parteienfinanzierung durchsucht.

“In Österreich herrscht derzeit eine sehr heiße Atmosphäre”, sagte Hofer und fügte hinzu, dass die aktuelle Untersuchung “die Grünen stark unter Druck setzt”.

Auch auf internationaler Ebene hatte Kurz häufige Begegnungen mit anderen europäischen Führern.

In der letzten Zeile im März äußerte Kurz Bedenken hinsichtlich der Verteilung von Impfstoffen innerhalb des Blocks und erklärte, es habe an Transparenz zwischen Vereinbarungen zwischen einigen EU-Staaten und Impfstoffherstellern gefehlt.

Analysten weisen jedoch darauf hin, dass Kurzs OeVP in den Umfragen immer noch einen festen Vorsprung hat.

“Trotz der Anfragen bleibt er als Kanzler insgesamt sehr beliebt”, sagte Julia Partheymüller vom Zentrum für Wahlforschung der Universität Wien.

Ein anderer Analyst, Peter Hajek, sagte, “auf nationaler Ebene gibt es keinen wirklich herausragenden Konkurrenten”.

Er fügte hinzu, dass Kurz – zumindest vorerst – auf seine Kommunikations- und Krisenmanagementfähigkeiten zählen kann.

