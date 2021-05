Andrew Yang wurde verspottet, weil er sagte, der Times Square sei seine Lieblings-U-Bahnstation in NYC

Andrew Yang wurde lächerlich gemacht, nachdem er den Times Square als seine Lieblings-U-Bahnstation in New York bezeichnet hatte.

Seine Antwort löste Witze von Kritikern aus, die sagten, kein „echter New Yorker“ mag den Times Square.

Yang – der ein ernsthafter Kandidat für den Bürgermeister von New York ist – kämpfte auch darum, sein Lieblingslied von Jay-Z zu nennen.

Der New Yorker Bürgermeisterkandidat Andrew Yang wurde von den New Yorkern verspottet, nachdem er den Times Square zu seiner “Lieblings” -U-U-Bahnstation erklärt hatte.

In Eins Interview im Frage-und-Antwort-Stil Zusammen mit Showtime-Moderator und Comedian Ziwe Fumudoh nannte Yang die Station seinen Favoriten unter den 472 U-Bahn-Stationen in New York City.

Als Fumudoh ungläubig auf Yangs Antwort reagierte, versuchte er, seine Wahl zu verteidigen, indem er sagte: “Dies ist meine Station, also Times Square. Es ist groß, es ist höhlenartig, es gibt Künstler dort unten. Natürlich, was soll man nicht mögen?”

Gemäß New York TimesYang lebt in Hell’s Kitchen – was den Times Square zu einer der Haltestellen macht, die er vernünftigerweise in der Nähe seines Hauses nutzen kann.

Seine Antwort löste bei vielen Stadtbewohnern Spott aus, die andeuteten, dass ein echter New Yorker eine solche Antwort nicht gegeben hätte.

“Tausend Prozent kein New Yorker”, las ein Tweet, die über 19.000 Mal gemocht wurde.

“Zu sagen, dass der Times Square Ihre Lieblings-U-Bahnstation ist, sollte disqualifizieren”, getwittert Rachel Barkow, Rechtsprofessorin an der NYU.

Weitere kreative Reaktionen auf Yangs Fehler waren Schnappschüsse von Michael Scott von The Office, der im Restaurant der Sbarro-Kette ein “Stück New York” abholte.

Im selben Interview bemühte sich Yang auch, Fumudohs Frage nach seinem Lieblings-Jay-Z-Track zu beantworten – obwohl er behauptete, ein langjähriger Jay-Z-Fan zu sein. Anstatt vielbeachtete Sololieder zu benennen, nannte Yang 2004 eine Linkin Park-Kollaboration. “Taub / schon wieder, “und Kanye West Duo” N —- s In Paris “seine besten Songs vom Sänger.

Der ehemalige Unternehmer warf seinen Hut in den Ring, um zum Rathaus zu rennen nach einer erfolglosen Präsidentschaftskampagne im Jahr 2020 und führt jetzt das Rudel an.

das New York Daily News berichtete am 12. Mai, dass Yang derzeit einer der Favoriten für den Sitz des Bürgermeisters ist. Er wurde als die erste Wahl der Wähler für den Bürgermeister eingestuft, mit 21% Unterstützung unter den 1.003 von Schoen Cooperman Research befragten Personen.