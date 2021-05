Amcham stellt fest, dass 42% der befragten Mitglieder planen zu gehen oder erwägen zu gehen

Ein Mann mit einer Gesichtsmaske steht an Kowloons Uferpromenade Tsim Sha Tsui gegenüber dem Victoria Harbour in Hongkong.

Verschiedene Medien berichteten Anekdoten von Menschen oder Unternehmen Verlassen Sie Hongkong nach dem Durchgreifen in Peking. Und die Amcham-Umfrage bietet Einblicke in die Stimmung der Expat-Community in Hongkong.

Eine Umfrage der amerikanischen Handelskammer in Hongkong ergab, dass 42% der Befragten erwägen oder planen, Hongkong zu verlassen, und mehr als die Hälfte gibt an, dass sie mit dem von China auferlegten umstrittenen nationalen Sicherheitsgesetz nicht einverstanden sind.

“Früher habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, was ich in Hongkong gesagt oder geschrieben habe”, sagte ein anonymer Befragter der Amcham-Umfrage.

Hongkong wird unter einem besonderen Rahmen regiert, der der Stadt eine begrenzte Autonomie verspricht, einschließlich unabhängiger Gesetzgebungs- und Justizbefugnisse.

Die Regierung von Hongkong sagte Letztes Jahr zielte das Gesetz auf “eine sehr kleine Minderheit von Kriminellen ab, die die nationale Sicherheit bedrohen”. Er argumentierte, dass die Gesetzgebung “die legitimen Rechte und Freiheiten der Einwohner von Hongkong nicht beeinträchtigen wird”.

Einige Kritiker waren anderer Meinung. Die frühere demokratiefreundliche Gesetzgeberin Emily Lau sagte gegenüber CNBC im vergangenen Monat, dass Einwohner von Hongkong geworden sind “Distressed” und “desillusioniert” Wie manche befürchten, hat die Stadt wichtige Freiheiten verloren.

Dennoch gab eine geringe Mehrheit der Befragten – rund 58% – in der Amcham-Umfrage an, dass sie nicht vorhatten, Hongkong zu verlassen. Rund 76,8% von ihnen geben eine gute Lebensqualität in der Stadt an, während 55,1% sagen, dass das Geschäftsumfeld ausgezeichnet ist.

“Obwohl wir vorerst bleiben wollen, sind wir uns angesichts der politischen Veränderungen, die in letzter Zeit stattgefunden haben und HK zu einem weniger attraktiven Ort machen, langfristig nicht sicher”, sagte ein Befragter.