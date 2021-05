Amazon spendet 600.000 US-Dollar, um deutschen Unterhaltungsarbeitern zu helfen – The Hollywood Reporter

Amazon Prime Video und Amazon Studios haben 603.000 USD (500.000 EUR) zu einem Fonds beigetragen, um Arbeitnehmer in der deutschen Unterhaltungsindustrie – darunter Roadies, Maskenbildner, Goofer und Tontechniker – zu unterstützen, die von der Krise COVID-19 betroffen sind.

Die am Donnerstag angekündigte Spende geht an Backstage Heroes, eine Initiative des deutschen Magazins Zurück und unterstützt von deutschen Unterhaltungskünstlern wie dem Schauspieler / Regisseur Michael Bully Herbig, der Schauspielerin Veronica Ferres und der Sängerin Nico Santos. Das Geld soll denjenigen helfen, die hinter den Kulissen bei Filmproduktionen, Konzerten und anderen Veranstaltungen arbeiten, die aufgrund der COVID-19-Krise verschoben oder abgesagt wurden.

Während die Bundesregierung viele von der Pandemie betroffene Branchen unterstützt hat, wurden die Arbeitnehmer hinter den Kulissen, von denen die meisten selbstständig sind, weitgehend ignoriert.

“Es kann keine Show inszeniert, kein Film gedreht und kein Konzert veranstaltet werden, ohne dass Menschen hinter den Kulissen arbeiten, um alles möglich zu machen”, sagte Philip Pratt, Direktor der deutschen Abteilung von Amazon Originals für Prime Video, in einer Erklärung . „Viele dieser Helden hinter den Kulissen arbeiten an Projekten und wurden von der COVID-19-Krise schwer getroffen, die die meisten künstlerischen Bemühungen zum Erliegen gebracht hat. Es ist eine schwierige und anregende Zeit und wir sind uns der Schwierigkeiten bewusst, die viele Menschen durchmachen.. Während wir uns auf die Produktion einer Reihe von Amazon Original-Serien in Deutschland und in ganz Europa in den kommenden Monaten vorbereiten, setzen wir uns dafür ein, die gesamte Kreativgemeinschaft in dieser Krise weiter zu unterstützen. “”

Die Spende von Amazon startet das Backstage Heroes-Projekt und ist Teil des 6-Millionen-Dollar-Versprechens von Amazon Prime, Europas kreative Fernseh- und Filmproduktionsgemeinschaft durch die COVID-19-Pandemie zu unterstützen. Zu den bereits angekündigten Spenden gehört eine Spende von 1,2 Millionen US-Dollar (1 Million Euro) an Italien für den COVID-19-Notfallfonds Scena Unita, eine Spende von 1,34 Millionen US-Dollar (1 Million Pfund Sterling) in Großbritannien für die COVID der Film- und Fernseh-Wohltätigkeitsorganisation -19 Antwort und eine Spende von 670.000 USD (500.000 GBP) an den Theatre Community Fund, die von Olivia Colman, Phoebe Waller-Bridge und Francesca Moody ins Leben gerufen wurde, um Theaterarbeitern und Freiberuflern in ganz Großbritannien Zuschüsse zu gewähren.

Betroffene in Deutschland können bei Backstage Heroes, einer Ehrenjury, die schnell und ohne Bürokratie entscheidet, welche Kandidaten akzeptiert werden sollen, einen sofortigen Zuschuss von 1.340 USD (1.000 EUR) beantragen.