Als Raymond Chandler für Billy Wilder arbeitete

In den von Ratten verseuchten Schützengräben Frankreichs wurde Raymond Chandler ein Alkoholiker und blieb. Nachdem ihn der Alkohol 1932 aus einem bequemen Job geworfen hatte, beschloss er, weniger Gin zu nehmen und Romanautor zu werden. Er begann damit, harte Detektivsöhne an das breiige Magazin Black Mask zu verkaufen, später verkaufte er seinen ersten Roman “The Big Sleep” an Alfred A. Knopf. 1943, VSHandlers dritter Roman “The High Window” wurde von Paramount-Regisseur Billy Wilder gelesen. Ihm gefiel, wie Chandler die Dialoge schrieb und bot ihm einen Vertrag für 750 US-Dollar pro Woche für 10 Wochen an, um mit ihm an einem Drehbuch für „Double Indemnity“ zu arbeiten.,” Roman von James M. Cain. Chandler hatte noch nie für Filme geschrieben und mochte die Idee nicht, sich einem jungen österreichischen Juden zu unterwerfen, der Dutzende von Drehbüchern in Berlin und Hollywood geschrieben hatte. Aber Chandler war pleite und musste sich um eine kranke Frau kümmern. Er hat sich angemeldet.

Der Schriftsteller tauchte nicht gerne jeden Tag im Writers’ Building auf, um Wilder vorzufinden, der auf ihn wartete und einen dieser Hüte trug, die er nie abgenommen hatte. (Es bedeckte seine kahle Stelle.) Sogar Wilders Freizeitkleidung beleidigte Chandler, der immer noch Krawatte und Jacke trug. Nachdem Chandler sein erstes Skript eingereicht hatte, sagte Wilder ihm unverblümt, dass er keine Ahnung von Skripten habe. Von diesem Moment an wurde ihre Zusammenarbeit noch angespannter. Nachdem Wilder drei Wochen lang jedes Mal, wenn Wilder sein Büro verließ, einen Schluck Whisky getrunken hatte, tauchte Chandler plötzlich nicht mehr auf. Wütend brach Billy in das Büro von Joe Sistrom, dem Produzenten, ein und fand, dass Sistrom einen Beschwerdebrief von Chandler las, der eine Liste von Gründen enthielt er konnte nicht mehr mit dem Direktor arbeiten. So erinnerte sich Wilder später an die Liste: „Er konnte nicht mehr mit mir arbeiten, weil ich unhöflich war; Ich habe getrunken; ich war [fornicating]; Ich habe mit vier Mädels telefoniert, mit einer habe ich zwölfeinhalb Minuten telefoniert – er hat mich gemessen –; Ich hatte ihn gebeten, die Jalousien herunterzulassen… ohne es zu sagen.

Sistrom erlaubte Chandler, sich zu beruhigen und Wilder sich zu benehmen. Dann bissen die Autoren die Zähne zusammen und stellten das Drehbuch innerhalb der vorgegebenen 10 Wochen fertig. Die Anerkennung, die der Film nach seiner Veröffentlichung erhielt, brachte Chandler eine Vertragsverlängerung ein, und Wilder erhielt grünes Licht für seinen kommenden Film “The Lost Weekend”.. ” Aber das Beste war, dass sie sich nie wieder sehen mussten.

Edward Sorel ist Künstler und Illustrator. Seine Memoiren “Profusely Illustrated” werden im November veröffentlicht.

Folgen Sie den Büchern der New York Times auf Facebook, Twitter und Instagram, Registrieren für unser Newsletter Woher unser literarischer Kalender. Und hör uns weiter Buchbesprechungs-Podcast.