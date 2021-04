Als Heuschrecken in Ostafrika einfielen, half ihnen diese Technologie, sie zu vernichten

“Oh zu sagen, es gibt Heuschrecken im Norden Kenias” hilft überhaupt nicht “, sagte Cressman. “Wir brauchen Echtzeit-Längen- und Breitengradkoordinaten.”

Anstatt zu versuchen, die Locust-Tracking-Software für die neuen Tablets neu zu schreiben, hielt es Cressman für effizienter, eine einfache Smartphone-App zu erstellen, mit der jeder wie ein Experte Daten sammeln kann. Er kontaktierte Dr. Hughes, der zuvor mit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation ein ähnliches mobiles Tool entwickelt hatte, um einen verheerenden Ernteschädling, den Fall Armyworm, zu verfolgen PlantVillage, die er gründete.

Die PlantVillage-App nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um Landwirten in 60 Ländern, hauptsächlich in Afrika, bei der Diagnose von Problemen auf ihren Feldern zu helfen. In Anlehnung an diesen Plan haben Dr. Hughes und seine Kollegen den neuen Antrag ausgefüllt. eLocust3min nur einem Monat.

Im Gegensatz zum vorherigen Tablet-Programm kann jeder mit einem Smartphone eLocust3m verwenden. Die App zeigt Fotos von Heuschrecken in verschiedenen Phasen ihres Lebenszyklus, mit denen Benutzer diagnostizieren können, was sie auf dem Feld sehen. GPS-Koordinaten werden automatisch aufgezeichnet und Algorithmen überprüfen die eingereichten Fotos bei jedem Eintrag. Garmin International half auch bei einem anderen Programm, das an Satellitenübertragungsgeräten arbeitete.

“Die App ist wirklich einfach zu bedienen”, sagte Frau Jeptoo von PlantVillage. Letztes Jahr rekrutierte und trainierte sie Heuschrecken-Tracker in vier schwer betroffenen Gebieten Kenias. “Wir hatten Pfadfinder zwischen 40 und 50 Jahren, und sogar sie konnten es benutzen.”

Im vergangenen Jahr mehr als 240.000 Heuschreckenberichte aus Ostafrika eingeflossen, von PlantVillage Scouts, von der Regierung geschultem Personal und Bürgern abgeholt. Das war aber nur der erste Schritt. Die Länder mussten dann systematisch auf die Daten reagieren, um die Heuschrecken zu beseitigen. In den ersten Monaten strategisierten die Beamten jedoch “hinter den Umschlägen”, sagte Cressman, und die gesamte Region verfügte nur über vier Flugzeuge, um Pestizide zu versprühen.

Als Batian Craig, Direktor von 51 Degrees, einem Sicherheits- und Logistikunternehmen, das sich auf den Schutz von Wildtieren konzentriert, sah, dass Herr Cressman in einem Bericht über Heuschrecken zitiert wurde, erkannte er, dass er helfen konnte.