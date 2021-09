Alles ist bereit für Kisan Mahapanchayat in Muzaffarnagar am Sonntag; Tikait nennt es “historischen Moment”: The Tribune India

Vibha Sharma

Pressedienst der Tribüne

Neu-Delhi, 4. September

Gegen Ende Januar führte die Ansicht des Bauernführers Rakesh Tikait, der zusammenbrach und erklärte, er würde sich lieber umbringen, als aufzuhören und den Protest gegen die Farmgesetze zu beenden, zu einem „kisan mahapanchayat“, der hastig nach Muzaffarnagar in Uttar Pradesh kam, wo es gewesen war beschlossen, dass Ghazipurs Agitation über die drei zentralen Agrargesetze fortgesetzt und ihr neues Leben eingehaucht wird.

Sein Bruder und BKU-Vorsitzender Naresh Tikait hatte zuvor die Unruhen am Grenzort Delhi-UP nach dem berüchtigten Protest vom 26. Januar niedergeschlagen.

Das erste “Mahapanchayat” wurde nicht nur in Ghazipur mit Unterstützung von Bauern der UP und Haryana wiederbelebt, sondern auch an anderen Protestorten wie Singhu und Tikri ist die Unterstützung gewachsen. Was folgte, war eine Reihe von „Kisan Mahapanchayats“ an verschiedenen Orten, darunter Haryana und Western UP, und eine Zunahme der Statur von Rakesh Tikait.

Bauern, die gegen die drei zentralen Gesetze protestieren, treffen sich am Sonntag wieder zu einem „Kisan Mahapanchayat“ auf dem Gelände des GIC in Muzaffarnagar.

Samyukt Kisan Morcha (SKM), ein Dachverband für bahnbrechende Bauerngewerkschaften, sagte, Bauern aus UP, Haryana, Punjab, Rajasthan und Maharashtra würden teilnehmen, und fügte hinzu, dass an mehreren Orten in diesen Bundesstaaten Mobilisierungstreffen stattgefunden hätten.

„Es ist unmöglich, eine Zahl zu nennen, aber ich kann versprechen, dass die Leute in großer Zahl da sein werden. Niemand kann die Bauern daran hindern, das Gelände zu erreichen. Wenn sie aufgehalten werden, werden sie sich ihren Weg erzwingen“, sagte Rakesh Tikait.

Unterdessen forderte Tikait die Massen auf, Teil des „historischen Ereignisses“ zu sein, das vor den nächsten Wahlen als Machtdemonstration gegen die Regierung von BJP Yogi Adityanath angesehen wird.

Interessanterweise soll Naresh Tikait im Januar im „Mahapanchayat“ gesagt haben, es sei „ihren Fehler“ gewesen, den BJP-Kandidaten, Unionsminister Sanjiv Balyan, während der letzten Wahl von Lok Sabha gegen (den verstorbenen) RLD-Führer Ajit Singh zu unterstützen.

Rakesh Tikait, der sagte, dass eine große Anzahl von Menschen anwesend sein würde, fügte hinzu, dass das „Mahapanchayat“ nicht nur mit Wahlen verbunden ist.

„Die Landwirte haben Schwierigkeiten bei UP, die Stromtarife sind die höchsten, die Zuckerrohrtarife wurden seit 2016 nicht erhöht. Das Zentrum hat (FRP) um 5 Rupien oder fünf Paise pro kg erhöht. Beleidigen Sie die Bauern? sagte Rakesh Tikait.

Die Bauern planen, im Zusammenhang mit den Wahlen in der ersten Phase ihres Wahlkampfs mehrere “Mahapanchayats” im Bundesstaat zu organisieren.

Rakesh Tikait sagte, dass 5.000 Freiwilligen Aufgaben und Ausweise übertragen wurden, um eine reibungslose Bewegung der Landwirte zum Standort zu gewährleisten. „Alle Vorkehrungen sind getroffen. Wir haben 12 bis 14 Bildschirme und 4 bis 5 Felder für diejenigen eingerichtet, die das Hauptgelände nicht erreichen können, weil die Straßen und Parkplätze gesperrt werden “, sagte er.

Die Kreisverwaltung hat unterdessen die Sicherheitsmaßnahmen für die Veranstaltung verschärft. Aufwändige Sicherheitsvorrichtungen und sechs Kompanien der bewaffneten Provinzgendarmerie (PAC) sowie zwei Kompanien der Schnellen Eingreiftruppe (RAF) wurden Berichten zufolge im Einsatz. Angesichts der jüngsten Ereignisse in Haryana wird die Veranstaltung auch gefilmt.