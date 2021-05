Alinity reagiert auf Spa-Streams und Twitch-Reaktionen

In dieser Woche, Twitch hat endlich Hot Tub Streams in Angriff genommen, eine Art Fluss, der die Plattform wochenlang dominierte und auf dem Weg viele Spaltungen und Kontroversen verursachte. Die Antwort ist lang und detailliert, aber die Anmerkungen der Klippe lauten, dass die Amazon-eigene Plattform eine Kategorie “Pools, Whirlpools und Strände” erstellt hat, in der nun diese Feeds gehostet werden, die zuvor in die Kategorie “Just Chatting” eingeordnet wurden. Im Moment bleibt abzuwarten, wie dies die Landschaft der Spa-Streams verändern wird, aber Natalia “Alinity” Mogollon, eine der beliebtesten Streamer der Plattform, ist ein großer Fan der Reaktion und dies. Was dies für die Zukunft von bedeutet die Platform.

“Es ist wirklich toll. Das ist wirklich eine gute Sache, Leute. Es ist sehr klug von ihnen, das zu tun “, sagte Alinity und sprach über Twitchs Ankündigung in dieser Woche.

Alinity fuhr fort:

„Willst du die Meinung von jemandem, der seit acht Jahren bei Twitch ist? Weil ich Ihnen dazu meine persönliche Meinung sagen kann. Es wird das Meta stoppen. Der Grund, warum Leute dies tun, ist die Platzierung des Browsers. Die Platzierung des Browsers auf einem Kanal mit 25.000 Zuschauern ist nicht hoch genug, um es wert zu sein, angezeigt zu werden. Das ist eine gute Sache.”

Für diejenigen, die nicht wissen, worum es bei Alinity geht, behauptet sie mehr oder weniger, dass die neue Kategorie, in die diese Streams eingeteilt werden, und dass ihre Platzierung auf der Twitch-Homepage zu deutlich weniger Zuschauern führen wird. Und da es viel weniger Zuschauer geben wird, ist die Art des Streams viel weniger rentabel und daher gibt es weniger Anreize zur Teilnahme, insbesondere wenn Sie ein größerer Streamer sind. Und das ist eine vernünftige Vorhersage, obwohl die Theorie davon ausgeht, dass die meisten Zuschauer dieser Streams nicht aktiv nach ihnen gesucht haben. Dies mag zunächst wahr gewesen sein, ist aber nicht mehr der Fall. Die Aussicht auf einen Rückgang der Zuschauerzahlen allein wird jedoch ausreichen, um einige davon abzuhalten, an der Art des Streams teilzunehmen.

