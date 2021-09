Alan Wake Remastered Roster erscheint mit Veröffentlichungsdatum im Oktober

Laut einem neuen Store-Eintrag könnte im nächsten Monat ein Alan Wake-Remaster erscheinen.

Im Juni erschien Alan Wake Remastered neben Final Fantasy 7 Remake in den Backend-Daten des Epic Games Store. Jetzt, etwas mehr als zwei Monate später, sind im taiwanesischen Store, Rakuten Taiwan, Listen für die PlayStation 4-, PlayStation 5- und Xbox-Versionen von Alan Wake Remastered erschienen. Wario64 auf Twitter.

Hast du Alan Wake gespielt? JAWOHL NEIN

Die von Wario64 geposteten Links führen Sie nicht mehr zu den Listen von Alan Wake Remastered, aber bevor die Links geändert wurden, konnte IGN jeden Link besuchen und überprüfen, ob jeder zu einer Rakuten Taiwan-Liste für das Spiel führte. PS5- und Xbox-Listen für Alan Wake Remastered.

Alan Wake Remastered Rakuten Store-Eintrag Screenshots

Wie Sie in den Screenshots oben sehen können, scheinen die Listings ein Veröffentlichungsdatum vom 5. Oktober vorzuschlagen. Branchenanalyst Daniel Ahmad reagierte auf Wario64 auf Twitter Ungefähr eine Stunde nachdem Wario64 die Links veröffentlicht hatte, um anscheinend zu bestätigen, dass Alan Wake Remastered echt ist.

“Wird nächste Woche bekannt gegeben”, sagte Ahmad.

“[Next] Woche“ mag zufällig erscheinen, aber Ahmad könnte auf den bevorstehenden PlayStation Showcase 2021 hinweisen, der nächste Woche am 9. September stattfinden wird. Remastered ist in dieser Zukunft.

Natürlich könnte das nur ein Zufall sein und Alan Wake Remastered könnte zu einem anderen Zeitpunkt angekündigt werden, unabhängig vom PlayStation Showcase 2021 nächste Woche.

Während Sie darauf warten, zu sehen, ob Alan Wake Remastered wirklich ist, lesen Sie, wie das Spiel im Juni in den Daten des Epic Games Store erschienen ist, und lesen Sie dann unsere Gedanken zu IGNs jüngstem Control-Alan Wake-Crossover in Control: AWE Expansion. Schauen Sie sich danach unsere Gedanken zum Original Alan Wake in der Alan Wake-Rezension von IGN an.

Wesley LeBlanc ist freiberuflicher Nachrichtenautor und Reiseführer für IGN. Du kannst es weiter verfolgen Twitter @LeBlancWes.