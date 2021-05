AirPods, AirPods Max und AirPods Pro unterstützen kein verlustfreies Audio von Apple Music

Apple gab heute bekannt, dass ab Juni Apple Music Songs können in den Formaten Lossless und Hi-Resolution Lossless gestreamt werden, verlustfreies Audio wird jedoch auf dem Format nicht unterstützt AirPods, AirPods max, oder AirPods Pro.



Apple Lossless Audio wird als Apple Lossless Audio Codec-Dateien codiert. Die verlustfreie Qualität reicht von der 16-Bit-Wiedergabe mit 44,1 kHz bis zur 24-Bit-Wiedergabe mit 48 kHz und die verlustfreie Hi-Res-Wiedergabe liefert 24-Bit-192-kHz-Qualität.

AirPods®, AirPods Pro und AirPods Max sind in Verbindung mit a auf den AAC-Bluetooth-Codec beschränkt iPhoneund können keine verlustfreien Dateien streamen. MusicApple Music ,, Apple bestätigt zu T3.

Apple hat in seiner Pressemitteilung, in der die neue Funktion angekündigt wurde, die Kompatibilität mit “AirPods” nicht erwähnt. Auf seiner Website bestätigt Apple, dass verlustfreies Audio auf einem “iPhone” wiedergegeben werden kann. iPad, Mac oder Apple TV, und T3 sagt das auch HomePod ist kompatibel, obwohl es nicht in Apples Ankündigung steht.

Apples verlustfreies Audio ist weniger komprimiert und bietet eine genauere Version des Studio-Aufnahmeprozesses für Musik, die wie vom Künstler beabsichtigt klingt. Verlustfreies Audio bietet einen größeren Dynamikbereich, um Details und Realismus in der Musik hervorzuheben.

Hi-Res Lossless erfordert einen USB-Digital-Analog-Wandler oder ein ähnliches Gerät, bietet jedoch das beste Klangerlebnis. Für das Hören von verlustfreiem Audio auf einem „Telefon“ sind kabelgebundene Kopfhörer erforderlich. Für die beste Klangqualität ist möglicherweise ein zusätzlicher Dongle erforderlich. “AirPods Max” wird auch sein unterstützt kein verlustfreies Audio Über das Lightning-Kabel teilte Apple Micah Singleton mit.

Obwohl “AirPods”, “AirPods Max” und “AirPods Pro” verlustfreies Audio nicht unterstützen, unterstützen sie “Spatial Audio” mit Dolby Atmos. Standardmäßig spielt “Apple Music” automatisch Dolby Atmos-Titel auf allen “AirPods” und Kopfhörern ab. Beats mit einem H1- oder W1-Chip.

Mit der Unterstützung von Spatial Audio können Künstler beeindruckende Erlebnisse schaffen, die den Fans mehrdimensionalen Klang und Klarheit bieten.

Verlustfreies Audio und räumliches Audio werden kostenlos zu “Apple Music” hinzugefügt, sodass neue und aktuelle Abonnenten diese Funktionen zum Standardpreis von 9,99 USD pro Monat (Einzelperson), 4,99 USD pro Monat (Student) oder 14,99 USD pro Monat (Familie) erhalten. . .