Ägypten und Sudan lehnen den Austausch von Daten zum äthiopischen Renaissance-Staudamm ab

KAIRO (Reuters) – Ägypten und der Sudan lehnten am Samstag einen äthiopischen Vorschlag ab, Daten über den Betrieb seines riesigen Wasserkraftwerks am Blauen Nil auszutauschen, nachdem die Verhandlungen zwischen den drei Ländern in Kinshasa diese Woche ohne Fortschritte endeten.

Äthiopien stützt seine Hoffnungen auf wirtschaftliche Entwicklung und Stromerzeugung auf den großen äthiopischen Renaissance-Staudamm, von dem Ägypten befürchtet, dass er seine Versorgung aus dem Nil gefährden wird. Der Sudan ist auch besorgt über die Auswirkungen auf seine eigenen Wasserflüsse.

“Äthiopien lädt den Sudan und Ägypten ein, Dammbetreiber für den Datenaustausch zu benennen, bevor GERD die nächsten Regenzeiten ausfüllt”, schrieb das äthiopische Außenministerium am Samstag in einem Tweet.

Kairo und Khartum haben jedoch argumentiert, dass sie eine rechtsverbindliche Vereinbarung über den Betrieb des Staudamms anstreben, die laut Addis Abeba für seine wirtschaftliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung ist.

“Der Sudan ist der Ansicht, dass der Informationsaustausch ein notwendiges Verfahren ist, aber dass das äthiopische Angebot, dies in der in seinem Schreiben angegebenen Weise zu tun, eine fragwürdige Selektivität bei der Behandlung der vereinbarten Maßnahmen impliziert”, sagte das sudanesische Ministerium für Information am Samstag Bewässerung.

Nach dem Treffen in Kinshasa betonte Äthiopien, dass die Befüllung des Staudammreservoirs im zweiten Jahr wie geplant erfolgen werde.

Der Sudan wird 600 Millionen Kubikmeter Wasser in seinem Jebel Awliya-Reservoir halten, um “den kontinuierlichen Betrieb von Pumpstationen am Weißen Nil und am Nil zu gewährleisten, um den Bedarf an Landwirtschaft und Trinkwasser zu decken”, um Äthiopien vorzubereiten. Die sudanesische staatliche Nachrichtenagentur SUNA berichtete am Samstag über die zweite Besetzung.

Der ägyptische Bewässerungsminister sagte am Samstag in einer lokalen Fernsehsendung, dass die Reserven am Assuan-Staudamm zwar dazu beitragen könnten, die Auswirkungen einer zweiten Füllung abzuwenden, sein Hauptanliegen jedoch die Bewältigung der Dürre sei.

Der Sudan und Ägypten hatten angeboten, die Europäische Union, die Vereinigten Staaten und die Vereinten Nationen zusätzlich zur Erleichterung der Gespräche durch die Afrikanische Union als Vermittler einzubeziehen. Die beiden Länder sagten, Äthiopien habe den Vorschlag auf dem Kinshasa-Treffen abgelehnt.