Ägypten sagt, dass die letzte Runde der GERD-Gespräche “letzte Chance” ist, bevor der zweite Damm gefüllt ist

KAIRO / KINSHASA (Reuters) – Das jüngste Treffen zwischen Ägypten, Sudan und Äthiopien über den Grand Dam der äthiopischen Renaissance könnte die letzte Gelegenheit sein, die Gespräche wieder aufzunehmen, bevor sie das zweite Jahr in Folge überbrückt werden, sagte Ägypten in einer Erklärung am Sonntag.

Das Treffen endet am Montag in Kinshasa. Frühere Versuche, eine Einigung über den riesigen Staudamm zu erzielen, den Äthiopien am Blauen Nil errichtet, endeten in einer Pattsituation.

Laut Äthiopien ist der Damm für seine wirtschaftliche Entwicklung und Stromerzeugung von wesentlicher Bedeutung. Ägypten ist besorgt über die Gefährdung seiner Nilwasserversorgung, während der Sudan über die Sicherheit der Staudämme und die Regulierung des Wasserflusses durch seine eigenen Staudämme und Wasserstationen besorgt ist.

Äthiopien hat angekündigt, das Reservoir hinter dem riesigen Wasserkraftwerk wieder aufzufüllen, nachdem die saisonalen Regenfälle in diesem Sommer begonnen haben. Dies ist ein Schritt, den der Sudan und Ägypten ablehnen.

“Diese Verhandlungen stellen die letzte Gelegenheit dar, die die drei Länder ergreifen müssen, um eine Einigung zu erzielen … vor der nächsten Hochwassersaison”, sagte der ägyptische Außenminister in einer Erklärung.

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi sagte letzte Woche, dass es “undenkbare Instabilität in der Region” geben würde, wenn die Wasserversorgung Ägyptens durch den Damm beeinträchtigt würde.

Der Sudan befindet sich derzeit in einem angespannten Grenzkonflikt mit Äthiopien um die fruchtbare Region Al-Fashqa und hat am Samstag gemeinsame Militärübungen mit Ägypten abgeschlossen.

In einer separaten Erklärung sagte der Sudan, Äthiopien habe die Verhandlungsthemen angesprochen, indem es versucht habe, die Gespräche über die Wasserverteilung im Nil wieder aufzunehmen.

“Ich lade alle ein, einen Neuanfang zu machen und ein oder mehrere Fenster der Hoffnung zu öffnen”, sagte Félix Tshisekedi, Präsident der Demokratischen Republik Kongo und Präsident der Afrikanischen Union, der die Verhandlungen vermittelt.

Im März begrüßte der Sudan eine Initiative der Vereinigten Arabischen Emirate, sowohl die Dammverhandlungen als auch den Grenzstreit zu schlichten, forderte jedoch kürzlich die Einbeziehung der Vereinten Nationen, der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten als Vermittler.