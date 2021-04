Aaronson von USMNT erzielt eine große Unterstützung beim Daka-Ziel Liverpool

Während die Vereine weiterhin Red Bull Salzburgs Stürmer Patson Daka sehen, werden sie von USMNT-Mittelfeldspieler Brenden Aaronson eine weiche Spiellast erhalten.

Das Produkt von Philadelphia Union hat beeindruckt, seit Gregg Berhalter ihn letztes Jahr in das Nationalmannschaftslager berufen hat und nun zwei Tore und vier Länderspiele für die USMNT hat.

Der 20-jährige Aaronson wechselte nach der MLS-Saison 2020 nach Salzburg, wo er in 33 Spielen vier Tore und fünf Vorlagen erzielte.

Er ist noch besser, seit er nach Österreich gereist ist und zu US-Trainer Jesse Marsch in einem Verein gewechselt ist, der Erling Haaland, Takumi Minamino und Dominik Szoboszlai hervorgebracht hat.

Aaronson hat in elf Spielen für die österreichische Mannschaft zwei Tore und drei Vorlagen erzielt, was für eine Mannschaft, die die österreichische Bundesliga führt und nach einem achten Meistertitel in Folge sucht, verdammt gut ist.

Der letzte Assistent des Amerikaners war ein Showstopper, der Daka auf einen Kopfball vorbereitete. Der 22-jährige Sambianer erzielte beim 3: 1-Sieg einen Hattrick und erzielte in dieser Saison 30 Tore und acht Vorlagen in 32 Spielen für Salzburg. Damit hat er Verbindungen zu Liverpool, Manchester United und Man City.

