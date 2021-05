995 Blitze in 12 Stunden in British Columbia geben Anlass zur Sorge um Waldbrände

Während eine obere Kaltfront über einen Großteil von Britisch-Kolumbien fegt, hat Environment Canada einen Wetteralarm für Blitzeinschläge in Teilen der Provinz ausgegeben.

Um 17.00 Uhr (Ortszeit) hatten laut Environment Canada 995 Blitzeinschläge die zentralöstliche Region von British Columbia über einen Zeitraum von 12 Stunden getroffen.

Es gab auch vereinzelte Funken an der Sunshine Coast und im Fraser Valley.

“Wir erwarten mit Sicherheit eine anhaltende Blitzaktivität in der südlichen Omineca-Region von Prince George bis weiter in die Cariboo- und Columbia-Berge”, sagte der Meteorologe Armel Castellan.

Die Stürme, die auch Hagel und Winde von bis zu 60 km / h bringen, haben zu Beginn der Saison Bedenken hinsichtlich der Waldbrandaktivität geweckt.

Die Karte des BC Wildfire Service über die aktuellen Brandgefahren in der Provinz zeigt Bereiche mit hoher bis extremer Gefahr in Süd-Zentral- und Ost-Britisch-Kolumbien, wobei etwa ein Viertel der Provinz einem Risiko ausgesetzt ist. Mäßiger Brand.

Taschen mit hoher bis extremer Brandgefahr sind in der täglichen Bewertung der Gefahrenzonen des BC Wildfire Service in der Provinz zu sehen, die um 12.00 Uhr veröffentlicht wurde. (Regierung von British Columbia)

Weiter südlich erschwerten steile Hänge und Bäume den Besatzungen laut BC Wildfire Service die Kontrolle über ein 13 Hektar großes Feuer, das 3 Meilen nördlich von Harrison Mills brennt.

Das Feuer, das jetzt unter Kontrolle ist, begann am Samstag auf der Chehalis Forest Service Road und wurde nach Angaben des Dienstes von Menschenhand verursacht. Er wird derzeit untersucht.

Der Service #BCWildfire ergreift Maßnahmen gegen Wildfire V10520 ~ 5 km nördlich von Harrison Mills, Chehailis FSR. Das Feuer findet über 13 ha statt, trotz der Herausforderung von steilen Hängen & amp; Gefahrenbäume. Dieses Feuer wird verdächtigt, menschlichen Ursprungs zu sein und wird untersucht. pic.twitter.com/9zkKIQ5L4P & mdash;@BCGovFireInfo

Starker Rauch im Gebiet des Koocanusa-Sees im südöstlichen Brandbezirk verursachte am Montag eine hohe Anzahl von Anrufen. Aber der BC Wildfire Service sagt, dass der Rauch auf eine vorgeschriebene Verbrennung im Norden von Montana zurückzuführen ist, nicht auf Waldbrände in der Provinz.

Eine weitere Front wird sich später in der Woche bewegen und zunächst kühles und feuchtes Wetter bringen, aber die Temperaturen werden am langen Wochenende über den Normalwert steigen – was zu trockenen Bedingungen führt und die Besorgnis über Waldbrände erhöht.

“Die Chance, dass etwas brennt, ist nicht unmöglich, da wir uns in der zweiten Hälfte dieser Woche auf einen Kamm vorbereiten werden”, sagte Castellan.

Ab dem 16. Mai hat der BC Wildfire Service aufgezeichnet 182 Brände in diesem Jahrund verbrannte insgesamt 2.057 Hektar. Die meisten von ihnen befanden sich in der Gegend von Kamloops.