5 neue bestätigte Fälle von COVID-19; Warnung über die 2. Kindertagesstätte auf Prince Edward Island

Prince Edward Island meldet am Mittwoch fünf neue Fälle von COVID-19.

Drei der neuen Fälle sind enge familiäre Kontakte eines Falls in einer Kindertagesstätte in Charlottetown letzte Woche. Sie sind alle in den Zwanzigern. Die anderen beiden, Menschen in den Dreißigern, sind mit Reisen außerhalb des atlantischen Kanadas verbunden.

Die fünf Leute isolieren sich.

In einer Pressemitteilung sagte Dr. Heather Morrison, Chief Public Health Officer, dass ein Kinderbetreuungszentrum im Osten von Prince Edward Island ein Ort potenzieller Exposition sei und “vorsorglich” geschlossen worden sei.

Kindern und Tagesbetreuern im Osten von Prince Edward Island wurde geraten, sich testen zu lassen. Die Provinz gab den Namen des Zentrums nicht bekannt.

Letzte Woche wurde die Kindertagesstätte Leaps and Bounds geschlossen, als ein Mitarbeiter positiv auf COVID-19 getestet wurde. Die 38 Kinder und sieben weitere Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt und gebeten, sich selbst zu isolieren.

Aufgrund ihres jungen Alters mussten sich einige Familienmitglieder auch mit den Kindern selbst isolieren.

Die ersten Tests an Kindern und Mitarbeitern fielen negativ aus. Die Protokolle forderten eine zweite Testrunde an den Tagen vier bis sechs von Montag bis Mittwoch.

Es gab 199 Fälle von COVID-19 auf Prince Edward Island und 14 gelten als aktiv.

Während des regelmäßigen wöchentlichen Briefings der Provinz am Dienstag sagte Morrison, Tests hätten bestätigt, dass Prince Edward Island 19 Fälle der besorgniserregenden B117-Variante hatte, die erstmals in Großbritannien identifiziert wurden, und zwei Fälle von B1617, der Variante, die erstmals in Indien identifiziert wurde.

Da angenommen wird, dass die neuen Varianten ansteckender sind als die ursprüngliche Form des Coronavirus, sagte Morrison, dass seine Beamten davon ausgehen müssen, dass alle neuen Fälle Varianten sind, wenn es um Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit geht, die als Reaktion darauf ausgearbeitet wurden.

