4 Menschen im deutschen Krankenhaus getötet, eine Frau inhaftiert

BERLIN – Vier Menschen wurden am Mittwochabend in einem Krankenhaus in der östlichen Stadt Potsdam getötet, berichtete die deutsche Nachrichtenagentur dpa.

Dpa zitierte einen Polizeisprecher mit den Worten, eine 51-jährige Frau sei festgenommen worden.

Kurz vor 21 Uhr wurden Beamte in die Oberlin-Klinik, ein Fachzentrum für orthopädische Erkrankungen, gerufen, berichtete die Agentur.

Weitere Details waren nicht sofort verfügbar.

Potsdam liegt am südwestlichen Rand der deutschen Hauptstadt Berlin.

Die Associated Press