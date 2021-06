$ 35 pro Monat für 9 Monate

Da die Welt beginnt, Elektroautos viel mehr Aufmerksamkeit zu schenken, stellen sich potenzielle Käufer viele Fragen. Wie wir oft sagen, Bildung ist einer der wichtigsten Schlüssel zu VE-Annahme. Der schwierige Teil hier ist jedoch, dass wir zwar viele Fragen im Zusammenhang mit Elektroautos beantworten können, aber einige Fragen einfach nicht endgültig beantworten können, die für alle gelten.

Die Leute fragen oft: “Wie viel kostet das Aufladen?” und / oder “Wird meine Haushaltsstromrechnung in die Höhe schnellen?” “

Die Kosten bei ein Elektroauto aufladen wird von vielen Variablen beeinflusst. Laden Sie zu Hause? Planen Sie öffentliche Ladestationen zu nutzen? Wie oft machst du Roadtrips? Wo wohnen Sie? Wie ist das Wetter? Und so weiter.

Trotzdem können sich die Leute immer noch eine grundlegende Vorstellung davon machen, was der Besitz eines Elektroautos kosten kann, und der beste Weg, dies zu tun, besteht darin, echte EV-Besitzer zu fragen. Viele beliebte YouTube-Influencer haben sich die Zeit genommen, die Eigentumsgesamtkosten Fahrzeuge wie die Tesla-Modell 3 und Modell Y. Natürlich sind die Ladekosten ein wesentlicher Faktor bei den Gesamtbetriebskosten.

Großer Tesla-Typ besitzt sein Tesla Model Y seit etwa neun Monaten. Er verfolgte alles, was er für das Auto ausgegeben hatte. In seinem aktuellen Video, das oben auf der Seite eingebettet ist, beschreibt er seine Abrechnungskosten über die neun Monate. Nach seinen Angaben kostete es ihn rund 35 Dollar im Monat, das Model Y zu betreiben.

Das heißt nicht, dass Sie nur 35 US-Dollar pro Monat zahlen, um ein Elektroauto aufzuladen, aber es gibt Ihnen eine grundlegende Vorstellung davon, was Sie erwartet. Abhängig von Ihren Fahrgewohnheiten, der Anzahl der gefahrenen Kilometer, den Stromkosten in Ihrer Nähe und dem Ort, an dem Sie die meiste Zeit aufladen, können die Gesamtkosten stark variieren. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass die Kosten für das Aufladen eines Elektrofahrzeugs viel billiger sind als die von Benzin.

Sehen Sie sich das Video an, um alle wichtigen Details zu erfahren. Dann teilen Sie uns mit, was das Aufladen Ihres Elektroautos kostet.