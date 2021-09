21.000 MPH Weltraumreisender Asteroid, der als potenziell gefährlich eingestuft wird, wird diesen Monat die Erde passieren

Irgendwo unter den Sternen ist 2021 NY1, ein anderer Asteroid, der mit halsbrecherischer Geschwindigkeit aktiv auf die Erde zurast. Während es auf dem richtigen Weg ist, den Planeten zu passieren, ist es immer noch nahe genug, dass die NASA es als potenziell gefährliches “Near Earth Object” (NEO) einstuft, sodass das Team seine zukünftige Flugbahn zusätzlich im Auge behalten kann.

Im Moment glauben Experten, dass sich 2021 NY1 trotz seiner Größe zwischen 427 und 984 Fuß mit fast 21.000 Meilen pro Stunde durch den Weltraum bewegt. Der Asteroid wird voraussichtlich am 22. September die Erde mit seinem nächsten Punkt innerhalb von 930.487 Meilen um den Planeten passieren. Obwohl es wichtig erscheinen mag, definiert die NASA erdnahe Objekte als “einen Asteroiden oder Kometen, der sich unserem Planeten weniger als 1,3 Mal der Entfernung von der Erde zur Sonne nähert”.

Im Vergleich dazu ist die Erde zum Mond ungefähr 240.000 Meilen entfernt, daher der NEO Status.

“Near-Earth Objects (NEO) sind Kometen und Asteroiden, die durch die Anziehungskraft benachbarter Planeten in Umlaufbahnen getrieben wurden, die es ihnen ermöglichen, in die Nähe der Erde einzudringen”, sagte der NASA-Beamte. NEO-Website sagt kosmische Objekte. “Die Kometen bestehen hauptsächlich aus Wassereis mit verkrusteten Staubpartikeln und haben sich ursprünglich im kalten äußeren Planetensystem gebildet, während sich die meisten felsigen Asteroiden im wärmeren inneren Sonnensystem zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter gebildet haben. Das wissenschaftliche Interesse an Kometen und Asteroiden ist zum großen Teil begründet.” zu ihrem Status als relativ unveränderte Überbleibsel aus dem Entstehungsprozess des Sonnensystems vor etwa 4,6 Milliarden Jahren.

Wie praktisch jeder andere NEO, der derzeit von der NASA überwacht wird, wird 2021 NY1 voraussichtlich keine Auswirkungen auf den Planeten haben und das Leben wird im Oktober und darüber hinaus wie gewohnt weitergehen, Entschuldigung, nein. Armageddon hier Leute.

„2021 NY1 umkreist die Sonne alle 1400 Tage (3,83 Jahre), nähert sich bis zu 0,99 AE und erreicht bis zu 3,90 AE von der Sonne“, sagt SpaceReference.org über den Asteroiden. „Basierend auf seiner Helligkeit und seiner Lichtreflexion hat 2021 NY1 wahrscheinlich einen Durchmesser zwischen 0,127 und 0,284 km, was ihn zu einem kleinen bis mittleren Asteroiden macht, der in etwa mit einem Schulbus oder kleiner vergleichbar ist. “

SpaceReference-Analysten schlagen auch vor, dass das nächste Mal 2021 NY1 nahe genug ist, um als NEO angesehen zu werden, es wird der 23. September 2105 sein.